Polovina zápasů ligy bez videa. Chápeme to, ale co regulérnost? zní také z klubů

V neděli v podvečer skončí základní část Fortuna ligy. Kvůli zachování regulérnosti je dopředu dané, že všech osm utkání 30. kola má shodný výkop v 15.00.

„Z kapacitních důvodů, tedy množství dostupné techniky, jsme schopni společně s našimi dodavateli obsadit čtyři utkání. K takové situaci dochází v každé sezoně v ligovém kole, kdy začínají všechny zápasy v jednotný čas,“ upozornil Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace (LFA).

VAR se v české lize provozuje ve skromných podmínkách, které souvisí i s celkovou ekonomickou situací fotbalu v zemi.

Videoasistenti například nemají k dispozici software na rozpoznávání ofsajdů - tzv. kalibrovanou čáru. Ta by mohla být od ročníku 2024/2025 s nástupem nového držitele audiovizuálních práv, které vzejde z chystaného výběrového řízení.

„Byli bychom rádi, kdyby se image ligy zvyšovala například i tím, že budeme schopni pokrýt všechny zápasy nejvyšší soutěže technologií VAR. Chápeme, že je to finančně i technicky složité, ale pro regulérnost a transparentnost ligy by to mělo být jednoznačně základním standardem,“ prohlásil teplický ředitel Rudolf Řepka.

30. kolo

Fortuna ligy neděle 15.00 s videem

Slavia - Hradec

Liberec - Sparta

Bohemians - Jablonec

Slovácko - Brno bez videa

Mladá Boleslav - Zlín

Olomouc - Ostrava

Plzeň - Teplice

České Budějovice - Pardubice

Pod kontrolou budou zápasy Slavie s Hradcem, Sparty v Liberci, Bohemians s Jabloncem a Slovácka se Zbrojovkou Brno. Video bude hlídat souboje obou kandidátů o titul a pak duely čtvrtého a pátého týmu tabulky.

Nebude však na utkáních, v nichž se představí celky, které v nadstavbě budou hrát o záchranu.

Vedle utkání Teplic v Plzni jde o duely Zlína v Mladé Boleslavi, Ostravy v Olomouci a v přímém souboji dvou ohrožených celků Budějovice - Pardubice.

„Když se celé kolo hraje souběžně, tak je jasné, že technika nevystačí na všechny zápasy. Podle mě se na to i myslelo v té souvislosti, že k nám byl delegovaný zkušený rozhodčí Zelinka,“ poznamenal budějovický generální sekretář Milan Čadek.

Mimochodem, sudí Miroslav Zelinka překoná rekord Pavla Královce v počtu odpískaných zápasů v lize, po neděli jich bude mít 268.

„Bude to možná trochu nezvyk, protože hráči, rozhodčí i fanoušci si na to zvykli. Ale věřím, že to žádný vliv mít nebude. Naposledy když jsme hráli v Brně, tak VAR nezasahoval do utkání ani jednou a tak je to nejlepší. Hra je pak plynulejší a klidnější,“ podotkl Čadek.

Po závěrečném kole základní části se tabulka rozdělí na tři skupiny: o titul, o umístění a o záchranu.

Až na dvě výjimky mají ostatní jistotu, v které skupině zbývající program sezony odehrají.

Liberec má teoretickou naději na posun do skupiny o titul, ale to by musel zdolat Sparta, zároveň by potřeboval prohru Olomouce s Ostravou a k tomu ještě smazat manko deseti gólů ve skóre.

To větší šance mají České Budějovice, že se vyhnou bojům o záchranu. Když porazí Pardubice a Jablonec prohraje na Bohemians, posunou se do prostřední skupiny a Jablonec budou čekat boje o udržení.