Hořký návrat Sýkory: Hra ale nebyla tak špatná, tvrdil po prohře na Slovácku

„Ale nemyslím si, že by výsledek úplně odpovídal dění na hřišti. Naše hra nebyla tak špatná,“ mínil po duelu 20. kola Fortuna ligy devětadvacetiletý Sýkora.

Nepřišlo vám, že Slovácko bylo v soubojích pevnější, odhodlanější?

Nepřišlo. Nemyslím si, že jsme to nějak podcenili, nebo do toho dali málo procent. Občas se to Slovácku lépe odrazilo, ale v bojovnosti jsme určitě nějak extra nezaostávali.



Jenže body nemáte, kde vidíte příčinu?

Měli jsme hodně šancí, které jsme bohužel neproměnili. Soupeř si také nějaké vytvořil a dal z nich dvě branky. My nic, proto je to pro nás krutá porážka. Musíme se sebrat a soustředit se na další zápas.



Mohli jste se vrátit do čela tabulky. Mrzí vás výsledek o to víc?

Remíza Slavie v Teplicích nebyla v kabině vůbec žádné téma. Jedeme si svoji písničku. Samozřejmě jsme to zaregistrovali, ale nijak jsme se neupínali k tomu, že na Slovácku musíme vyhrát. Vyhrát chceme každý zápas bez ohledu na to, jak hrají naši konkurenti.

Slovácko na jaře zatím neinkasovalo, jen těžké se proti jejich obraně prosadit?

Nevím, to asi není otázka pro mě. My jsme si dnes v prvním i ve druhém poločase nějaké šance dokázali vytvořit, góly jsme dát určitě mohli, bohužel nám to tam nespadlo. Myslím, že nám spíš chyběla troška štěstíčka.

Mohl být na vině i náročný terén?

Trávník nebyl v ideálním stavu. Jo, bylo to takové... když jste dostali balon, neměli jste ho úplně pod kontrolou, protože se hned rozskákal a člověk nevěděl, kam mu odskočí. Ale tohle bylo pro oba týmy stejné, nemá cenu se k tomu nijak vyjadřovat.



K jarní formě Plzně asi ano. Herně nezáříte, v čem je problém?

Vždycky forma může být lepší, samozřejmě. Předtím jsme zvládli zápasy, kdy to herně nebylo úplně ono, dnes se nám to výsledkově nepovedlo. Ale nebudeme z toho dělat nějaké drama. Ukážeme si chyby a budeme se za týden snažit zvládnout zápas doma s Libercem.



Vy osobně jste naskočil do zápasu po pětiměsíční pauze. Jak jste se cítil?

Už to bylo lepší, ale to k tomu patří, když jste po zranění. Začátek po návratu bude složitější. Ale na to, že jsem hrál po pěti měsících, tak jsem se necítil úplně špatně. A věřím, že to bude lepší a lepší.