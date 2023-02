Slovácký bard Petržela dorazil svoji Plzeň. Ani mě nenapadlo gól slavit, řekl

„Ani mě nenapadlo slavit. Ale pro mě dobré, že jsem se konečně trefil,“ culil se rekordman v počtu ligových startů (470), který dorazil Viktorii svým premiérovým zásahem ve vzájemných zápasech.

Co vás bude stát tahle branka?

Minule jsem sliboval za výhru nad milovanou Plzní felicie, ty jsem ještě nekoupil. Za gól se nic neplatí, ale když se kluci a pokladník na něčem domluví, budu to muset zalepit.

Staněk si sice na míč sáhl, ale střelou na přední tyč jste ho trochu nachytal, že?

Mohl to vidět. Nikdo neblokoval. Asi to byla velká perda, když ji nechytil.

Na Havla, kterého jste snadno obešel, jste si věřil?

V takových situacích si musíte věřit. Od začátku jsem věděl, co chci udělat, a podařilo se to až do gólu.

Oddechl jste si po tak dlouhém gólovém půstu?

Nepřipouštěl jsem si to, protože to stejně nepomůže. Když na to člověk myslí, svazuje ho to. Nechal jsem to plynout. Jsem rád, že jsem to prolomil, a snad teď budu přispívat góly nebo asistencemi.



Vyhráli jste zaslouženě. Měl jste z utkání dobrý pocit?

Klukům jsem říkal před zápasem, že se Plzeň dá porazit, když vyjede ze svého stadionu. Máme dobrou sérii, věřili jsme si. Chtěli jsme doma urvat tři body, abychom potěšili diváky a v tabulce stoupali vzhůru.

Jaké to bylo bez trenéra Svědíka, který dostal za vyloučení v Liberci trest na tři zápasy?

Nebylo to poprvé. Jsme to na zvyklí. V poločase proběhla konference přes počítač. Trenér to viděl z jiného zorného pole. V přestávce si řekl svoje jako vždycky. Ani jsme nevnímali, že není v šatně. I přes počítač k nám mluvil důrazně.

Jak snáší, že nemůže být s týmem? Naštval ho vysoký trest?

Když byl naposledy vyloučený, říkal, že na tom pracuje. Spíše z toho byl smutný. Po nás chce disciplínu na hřišti i na tréninku, abychom plnili pokyny, a sám pak dostane poněkolikáté červenou. Omluvil se. Zaplatil do kasy. S tím byl také smířený.

Bleskově jste se dostali na 4. místo a navyšujete náskok. Jde všechno podle plánu?

Je to příjemné. Držíme se. Tabulka je hodně nabitá. Jsme rádi, že porážíme i soupeře nad námi. Bohemka prohrála, což je pro nás dobré. Ale pořád je hodně zápasů do konce.