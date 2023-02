Gól jsme nedali, ale hra nebyla tak špatná, hodnotil plzeňský trenér Bílek

„Litujeme hlavně toho, že jsme nezískali ani bod. Slovácko je hlavně doma silné, odvedlo velmi dobrý výkon. Není jednoduché tady získávat body. V minulosti se nám to dařilo, tentokrát ne,“ hodnotil duel trenér Viktorie Michal Bílek.

Jste zklamaný z výkonu vašeho týmu?

Neřekl bych, že jsme hráli nějak špatně. V první půli to byl vyrovnaný zápas, domácí dali krásnou branku, kdy to hráč pěkně trefil z voleje. Druhou půli jsme měli tlak, šance, ale nic neproměnili. Byli jsme aktivní, ale gól bohužel nedali.

Zamlouvala se vám hra krajních obránců? Jemelku jste střídal po půli, přes Havla přešel před druhým gólem Petržela.

Venca Jemelka šel dolů, protože jsme potřebovali posílit ofenzivu. A ten druhý gól? My jsme předtím získali míč a šli výborně do rychlého protiútoku. Jenže na těžkém terénu zřejmě balon skočil, přišla ztráta a hra se otočila. Milan (Petržela) to udělal dobře, pro Slovácko to trefil parádně. Ale Milanovi Havlovi bych tady velkou chybu nevyčítal.

Ukazuje se, že bez defenzivního štítu Kalvacha to bude ve středu pole těžší, než jste si mysleli?

Lukáš je náš důležitý hráč, umí hru uklidnit, má fotbalové myšlení, dlouhou přihrávku. Takový vám vždycky chybí. Ale na druhé straně, Bucha s Květem to ve středu odehráli dobře. Na Kalvachově místě nastoupil Květ a opět ukázal kvality. Minule doma hrál výš, vstřelil dvě branky, teď zase odvedl dobrou práci na trochu jiné pozici.

Co vám tedy v koncovce chybělo, aby byl výsledek lepší?

Vždycky je to o přesnosti. Domácí se ve druhé půli soustředili hodně na defenzivu a rychlé protiútoky. My jsme to obehrávali, čekali na skulinky. Situace jsme si vytvářeli, ale koncovka nebyla přesná.

Do hry se moc nedostal ani Matěj Vydra, který poprvé v Plzni nastoupil v základní sestavě?

Pro Matěje nebylo jednoduché naskočit hned do takového utkání. Na tréninku vypadal dobře, zdravotně je fit a manko už dohnal. Pracoval dobře, ale samozřejmě od ofenzivních hráčů chceme, aby se dostávali do koncovky, tam se nedostal.

Mrzí vás porážka o to víc, že jste znovu mohli předstihnout Slavii a poskočit do čela tabulky?

Litujeme hlavně toho, že jsme nezískali ani bod. Určitě jsme nic nepodcenili. Domácí dobře a poctivě bránili, nebylo jednoduché se přes ně dostat. Pohyb jsme měli slušný, udělali v sestavě hodně změn, ale prostě to nestačilo.