Slavia jede před Interem na Sigmu. A porazí Plzeň zase Karvinou?

Další prvoligové dějství rozehrává už v pátek od 18 hodin Sparta, která se potřetí během podzimu střetne s Českými Budějovicemi.

Zbytek kola je rozprostřený do tří dnů.

V sobotu je porce duelů největší, tři z nich se hrají od 14.30 a program uzavírá v 17 hodin Olomouc se Slavií.

Neděle nabízí dvě střetnutí: Karviné s Plzní (17.00) a Teplic s Ostravou (14.30). A v pondělí uzavře 17. kolo dohrávka mezi Slováckem a Jabloncem.

Sigma Olomouc - Slavia Praha sobota 17.00, sudí Rejžek, poslední zápas 0:1 Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Zmrzlý, Plšek, González - Yunis. Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Kúdela, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda.

Slávisté se pět dní před domácím duelem Ligy mistrů proti Interu Milán střetnou v nejvyšší soutěži s Olomoucí. V jaké formě budou po reprezentační přestávce?

Natáhnou sérii neporazitelnosti, která trvá už 22 zápasů?

„Každý vidí, že forma Slavie je vynikající. Momentálně jsou špičkou českého fotbalu,“ smekl před protivníkem olomoucký trenér Radoslav Látal.

„Uvidíme, jestli trenér Trpišovský nechá někoho odpočívat, nebo jestli mužstvo nastoupí v plné sestavě,“ přemítal pro klubový web kouč Sigmy, která v lize sedmkrát za sebou nezvítězila a se sedmi plichtami je remízovým králem soutěže.

Ve Slavii si uvědomují, že je na Hané nečeká snadná práce – vždyť doma se do posledních sekund strachovali o těsnou výhru 1:0, olomoucký David Houska v nastavení zahodil penaltu.

„V tom zápase jsme měli velké fotbalové štěstí,“ podotkl před kamerou klubové televize slávistický asistent Zdeněk Houštecký. „Do Olomouce ale jedeme vyhrát, nic jiného nebereme,“ dodal.



Bohemians Praha 1905 - 1. FK Příbram sobota 14.30, sudí Berka, poslední zápas 2:3 Předpokládané sestavy:

Bohemians: Le Giang - Bederka, Hůlka, Pokorný - Bartek, Krch, Jindřišek, Podaný - Havel, Nečas, Vodháněl. Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Šimek, Nový - Soldát - Alvir, Rezek, Polidar, Zeman - Škoda.

Bohemians sice z posledních osmi ligových zápasů vyhráli jediný, doma v Ďolíčku ale sbírají body: přesněji 15 z celkových 16.

Ve dvou předchozích duelech před vlastními fanoušky navíc neinkasovali „V tom bychom rádi pokračovali. V přípravném duelu s Duklou (5:1) se nám prosadili útočníci, na což bychom rádi navázali. Chceme hrát v ofenzivě aktivněji,“ řekl klubovému webu asistent Erich Brabec.

Příbram, která s Bohemians v lize neprohrála pětkrát v řadě a v posledních čtyřech vzájemných střetnutích jim dala 13 gólů, naopak neumí venku.

Na stadionech protivníků nezískala ani bod.

„Nechceme to zakřiknout, ale víme, že Bohemians jsou soupeř, proti kterému se nám relativně daří a který nám herně sedí. Doufám, že to potvrdíme,“ uvedl kouč Roman Nádvorník. „Na zápas se těšíme, chtěli bychom konečně prolomit bilanci z venkovních zápasů.“



Povede se to Příbrami v souboji dvou nejhorších obran soutěže?

SFC Opava - Mladá Boleslav sobota 14.30, sudí Franěk, poslední zápas 1:4 Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Zavadil - Juřena, Šulc, Mondek - Dedič. Ml. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Fulnek - Bucha, Hubínek, Budínský, Ladra - Komličenko, Mešanovič.

Opava oba dosavadní domácí ligové zápasy s Mladou Boleslaví vyhrála 2:1, jenže posledně to bylo loni v prosinci. Teď se slezský celek trápí, čtrnáct kol po sobě nezvítězil a na gól čeká 490 minut.

Změní se to v premiéře nového trenéra Jiřího Balcárka?

„Nepůjdeme ale do utkání s žádným strachem. Herní stránka byla v posledních zápasech dobrá, akorát tam nepadl gól. V tréninku na klucích vidím, že to chtějí zlomit. Jsem přesvědčený o tom, že gól konečně dáme,“ prohlásil Balcárek.



Mladá Boleslav je v tabulce třetí, na hřištích soupeřů ale zatím získala pouze pět z celkových devětadvaceti bodů.

„V Opavě chceme navázat na předchozí dva venkovní úspěchy, výhru ve Zlíně a remízu v Olomouci,“ uvedl kouč Jiří Weber, kterému přišla reprezentační přestávka vhod.



„Jedeme ve třinácti, čtrnácti hráčích a sezonu jsme začali dříve. Když k tomu započítám i předkolo Evropské ligy, máme porci 21 utkání. Dříve měli hráči za podzim méně duelů. To není výmluva. Využili jsme čtrnáct dní k tomu, abychom se znovu dostali do lepší kondice,“ dodal.



Slovan Liberec - Fastav Zlín sobota 14.30, sudí Hocek, poslední zápas 1:2 Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Chaluš, Hybš - Oscar, Mara - Malinský, Breite, Potočný - Musa. Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Kolář - Matejov, Folprecht, Jiráček, Bartošák - Poznar, Wágner, Čanturišvili.

Liberec se musí obejít bez ofenzivního záložníka Alexandra Baluty – ten byl vyloučen v předchozím zápase v Plzni. Doma se nicméně Slovanu daří, pětkrát za sebou neprohrál.

„Jednoznačně chceme zvítězit, máme Zlínu co vracet za porážku v úvodu sezony,“ připomněl liberecký asistent Miroslav Holeňák červencovou prohru 1:2. „Máme na něj šestibodový náskok, můžeme mu odskočit ještě víc a přiblížit se ke středu tabulky. Týmy pod námi prostě musíme doma porážet.“



Zlín se dlouhodobě trápil, minule ale po devíti kolech konečně zajásal – porazil Olomouc 1:0.

„Reprezentační přestávku jsme prožili v klidu, povzbuzeni tou výhrou. Čeká nás kvalitní soupeř, který má na každém postu zkušené nebo perspektivní hráče. Jejich největší silou je rychlý přechod do útoku. Doma jsme Liberec porazili a rádi bychom bodově uspěli i na severu Čech.“



MFK Karviná - Viktoria Plzeň neděle 17.00, sudí Zelinka, poslední zápas 2:3 Předpokládané sestavy:

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Dreksa, Rundič, Čonka - Smrž, Hanousek - Ba Loua, Lingr, Galuška - Petráň. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kayamba, Hořava, Hloušek - Krmenčík.

Plzeň před reprezentační pauzou porazila Liberec 4:1 a udržela jedenáctibodové manko na Slavii i čtyřbodový náskok na Mladou Boleslav.

Viktoria navíc jede do Slezska s vědomím, že porazila Karvinou ve všech sedmi dosavadních ligových utkáních.

„V Karviné se rozhodli změnit trenéra a my uvidíme, s čím nový trenér přijde. Momentálně ho vůbec neznáme a nevíme, s jakým způsobem hry do toho zápasu Karviná nastoupí,“ konstatoval plzeňský kouč Pavel Vrba.

Juraj Jarábek, jenž v Karviné nahradil odvolaného Františka Straku, má před sebou náročný začátek.

„Nemáme snadný los, Plzeň a pak Slavia, to jsou top týmy české ligy. Ale těším se na to. Kádr není špatný, chce to jen impulz, aby se hráči nakopli,“ prohlásil slovenský kouč, který by rád utnul sérii pěti ligových porážek bez vstřeleného gólu.

FK Teplice - Baník Ostrava neděle 14.30, sudí Královec, poslední zápas 1:0 Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, P. Mareš - Vondrášek, Kodeš, Kučera, Žitný, Hyčka - J. Mareš, Řezníček. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, Kuzmanovič - Diop, Smola.

Teplicím se před reprezentační přestávkou nedařilo, poslední tři ligové duely prohrály při skóre 2:10.

„Musíme do toho dát srdíčko a zvládnout to,“ hecuje teplický asistent Pavel Drsek. „Hlavně domácí zápasy bychom chtěli zvládnout, přeci jen hrajeme před našimi fanoušky. Chceme urvat body a mít klidnější zimu.“



Ani Ostrava vyloženě nezářila, zejména venku tápe: pětkrát za sebou v lize prohrála, navíc vstřelila jedinou branku. V lize 5x za sebou prohrála a dala jediný gól – v Jablonci na začátku září korigoval na 1:2 Milan Baroš, který už by měl být po zranění fit.



„Měli bychom být v plném počtu,“ pochvaluje si vyprázdněnou marodku ostravský trenér Bohumil Páník. „Teplice jsou velmi nepříjemný soupeř, který dokáže vzdorovat i silným týmům. Čeká nás těžký zápas, ale věřím, že budeme schopni konkurovat a ukázat výborný fotbal.“



1. FC Slovácko - FK Jablonec pondělí 18.00, sudí Orel, poslední zápas 0:6 Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Reinberk, Krejčí, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc. Jablonec: Hrubý - Holík, Břečka, Plechatý, Sýkora - Kratochvíl, Hübschman, Považanec, Pilík, Chramosta - Doležal.

Jablonec v lize se Slováckem jedenáctkrát v řadě neprohrál, minule ho doma deklasoval 6:0.

„Slovácko nás bude přichystané, protože u nás prohrálo větším rozdílem, i když tady hrálo dobře. Zápas se prakticky rozhodl v posledních pěti minutách. A neodpovídalo to tomu, aby to bylo 6:0. Jedeme tam s respektem, Slovácko je nahoře jako my, je tam malý bodový rozdíl,“ řekl klubovému webu jablonecký trenér Petr Rada.



Kvůli karetnímu trestu mu budou scházet obránce Krob a záložník Jovovič, domácímu kouči Martinu Svědíkovi zase stoper Stanislav Hofmann.

Slovácko, které v posledních dvou kolech nezvítězilo a nevstřelilo branku, chce debakl z konce července pochopitelně odčinit.

„Sami jsme si to tam pokazili závěrem, v kterém jsme si nechali dát tolik gólů. I teď nás čeká hodně těžké utkání. Jablonec to má skvěle poskládané, ale my budeme chtít hrát naší hru, předvádět aktivní běhavý fotbal a využít domácí prostředí,“ podotkl Vlastimil Daníček, kapitán fotbalistů Slovácka.