Baluta si nezahraje dva zápasy, za pohoršující gesta mu hrozí pokuta

Baluta po červené kartě odcházel ze hřiště, palcem pravé ruky si třel o prostředníček a ukazováček. Gesto symbolizující „peníze“ střídal s ironicky zdviženým palcem. Náznaky směřovaly k plzeňské lavičce i rozhodčím.

Disciplinární komise může jeho chování kvalifikovat jako pohoršující, urážlivé, provokující, zesměšňující nebo ponižující posunky.

Podle dostupných informací mu za to nehrozí další zastavení činnosti, ale spíš pokuta a to do výše 50 tisíc korun, případně až do výše 250 tisíc korun, pokud se prokáže, že jeho gesto patřilo sudím. Komise mu může uložit i výkon fotbalově prospěšné činnosti.

Šestadvacetiletý liberecký záložník byl frustrovaný a naštvaný, protože sudí Zbyněk Proske v 29. minutě nesprávně vyhodnotil bezohledný zákrok plzeňského Romana Hubníka na Tomáše Malinského a neudělil mu druhou žlutou kartu.

Baluta protestoval a Proske ho napomenul žlutou kartou. Vzápětí Baluta zezadu fauloval unikajícího Kayambu a dostal druhou žlutou kartu. Stav v té době byl 1:1, Plzeň hru v přesile využila a vyhrála 4:1.

Balutova první žlutá karta v zápase byla celkově čtvrtá v ročníku, za to je automaticky trest na jedno utkání. K tomu dostal trest na jedno utkání za červenou kartu, proto si nezahraje dvakrát.

Komise rozhodčích Proskemu i pomeznímu Hockovi omezila delegaci minimálně do konce podzimu. Do Vánoc se v české lize hrají ještě čtyři kola.