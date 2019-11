Smělý budějovický záložník Čavoš: Kdy jindy porazit Spartu, když ne teď

Čtyřiadvacetiletý záložník Patrik Čavoš je odchovancem Sparty, avšak na Letné si dosud nezahrál. Premiéru si může odbýt dnes, ale v dresu Dynama. A věří, že České Budějovice mají na to, aby na známém stadionu po 26 letech v lize vyhrály.



Po pěti ligových výhrách v řadě vás čeká pražská Sparta. Pokusíte se protáhnout úspěšnou sérii?

Moc si toho vážíme a chceme dobré výsledky potvrdit na Letné, i když to bude velmi těžký zápas. Se Spartou už jsme na podzim dvakrát hráli. Věřím, že nám tyto zkušenosti pomohou ke třem bodům.

Mohou být vzájemné zápasy vaší výhodou, nebo pomohou Spartě?

To ukáže až samotné utkání. Je to pro oba týmy stejné, ale věřím, že se z předchozích zápasů poučíme a uspějeme.

Dvakrát se hrálo před zaplněným Střeleckým ostrovem v Českých Budějovicích, nyní se představíte na pražské Letné. Bude domácí prostředí důležité?

Může být, ale nemusí, pokud se nám povede vstřelit první gól. Sparťanští fanoušci jsou nároční, chtějí po hráčích nejlepší výkony a výsledky, ale když se nedaří, tak mohou nespokojenost přenést i na hráče. Platí to i naopak. Pokud dají domácí první gól, narostou jim křídla.

ONLINE: Sparta vs. České Budějovice od 18:00 v podrobné reportáži

V obou zápasech jste měli lepší vstup do zápasu než Sparta s tím rozdílem, že v lize jste šance využili, v poháru ne. Budete chtít opět soupeře překvapit v úvodu?



Je to cesta, jak bodovat. Když dostaneme Spartu pod tlak, můžeme uspět. V poháru byl rozdíl v efektivitě.

Pohled na tabulku je pro vás aktuálně velmi příjemný. Pokud byste dnes Spartu porazili, dokonce ji v tabulce přeskočíte!

Bylo by to hezké. Myslím, že si postavení v tabulce zasloužíme. Do sezony jsme dobře vstoupili, pak nám pár zápasů nevyšlo, ale díky pěti výhrám v řadě jsme se opět chytili.

Ve Spartě jste s fotbalem začínal. Těšíte se na utkání na Letné?

Nikdy jsem na Letné nehrál, ani když jsem byl ve Spartě. Byl jsem na stadionu na náboru a absolvoval na něm pár tréninků. Na utkání se moc těším, se Spartou nehrajete každý den.

Nebojíte se nervozity před utkáním?

Ne, před zápasy nebývám nervózní. Sparta a Letná jsou pro mě srdcovky, ale soustředím se jen na stoprocentní výkon na hřišti.

Zní to odvážně, ale skutečně jedete na hřiště Sparty pro výhru?

Ano. Nastavili jsme si myšlení tak, že chceme každý zápas zvítězit. Pokud by to tak nebylo, nemusíme na zápas ani jezdit. Daří se nám, a kdy jindy vyhrát na Spartě než teď.

Ve středu hřiště vás čekají souboje s Kangou, špílmachrem Sparty. Jak těžké je ho bránit?

Myslím, že je to nejfotbalovější hráč ligy. Je kreativní, nikdy nevíte, co vymyslí. Dvakrát jsem si ho zkusil bránit a není to sranda. Pokusíme se ho zdvojovat, protože na míči je výborný. Směrem dopředu je pro Spartu klíčový, ale defenziva mu moc neříká, toho bychom chtěli využít.

Zaměříte se i na útočníka Libora Kozáka, který po slabém úvodu sezony znovu začal střílet góly?

Spartě se na začátku sezony celkově nedařilo. Tlak na hráče byl obrovský. Odnášel to hlavně Kozák, ale pořád je to výborný útočník, ve vápně jeden z nejlepších v lize, skvělý ve vzduchu a výborně si vybírá místo.