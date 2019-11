Trpké oslavy. Chtěli jsme dát lidem dárek a nevyšlo to, litovali sparťané

„Všichni jsme věřili, že to zvládneme a dáme lidem dárek. Že to bude pěkná oslava. Ale nevyšlo nám to,“ klopil zrak záložník Srdjan Plavšič.

Jeho výkon bylo snad to jediné, co mohlo fanoušky opravdu potěšit. Na trávník šel místo nevýrazného Vindheima půl hodiny před koncem a svou šanci čapl parádně: za pár vteřin nádhernou střelou z dálky vyrovnal na 2:2. I potom trápil budějovické obránce svou rychlostí a dravostí, hru rozhýbal.

„Možná jeden z mých nejlepších zápasů za Spartu. Ten gól mi pomůže,“ zadoufal Plavšič.

Oprávněně, tentokrát se blýskl. Ale zůstal sám.

To, co Sparta předvedla, bylo málo. Že Budějovice celkově přestřílela 19:3? Na to se do pár hodin zapomene. V paměti spíš zůstane další ztráta, kterou opět zavinily individuální chyby. Nebo ne?

„Vy je tam vidíte, já si to nemyslím. Těm gólům se dalo zabránit, tohle už byla jen poslední fáze,“ namítal obránce a kapitán Martin Frýdek. „Za tím, že jsme si takhle pokazili oslavy, stojí špatný první poločas, špatně jsme to řešili týmově. To je podle mě příčina.“

Plavšič to viděl trochu jinak: „Chyby se stávají, ale nikdo je nedělá naschvál. Musíme to hodit za hlavu, jedeme dál. Nemůžu hodnotit, jestli kluci vzadu udělali něco špatně. Jednou chybuje ten, pak zase jiný, to se prostě ve fotbale stává.“

Jenže Spartě se to stává až příliš často. Od konce září sice v lize neprohrála, ale teď podruhé v řadě jen remizovala. Jen jednou v sezoně dokázala vyhrát dvakrát po sobě, jinak má výsledkové výkyvy.

„Jestli je to ubíjející? Nevím... Pořád něco startujeme,“ povzdechl si Frýdek. „Ale přece to nebudeme házet jeden na druhého. To, že někdo vzadu zachybuje, je stejný problém, jako když někdo jiný nepromění šanci. Oboje k fotbalu patří. Opakuju: hlavní problém byl první poločas, který jsme odehráli špatně týmově.“

Kiksy v obraně a zahozené šance jsou důvodem, proč bývají sparťanské zápas nervózní a navzdory střelecké převaze občas sklouzávají k přestřelkám: remízu 3:3 tým musel skousnout třeba doma proti Olomouci, v Boleslavi zase prohrál 3:4.

„Budějovice měly tři šance, daly z nich tři góly. Ale tím neříkám, že to je z naší strany dobré,“ přemítal Frýdek. „Chceme hrát dopředu, ale možná bychom se měli víc soustředit i na bránění.“

Sparta přesto ještě mohla zápas otočit, kdyby rozhodčí Marek v nastaveném čase posoudil podezřelý zákrok Čoliče na Kozáka jako penaltový. Nestalo se, ale na to se sparťané vymlouvat nemohou - a ani to nedělali.

„Nechci to komentovat, ani jsem to ještě neviděl z opakovaného záběru,“ pokrčil rameny Frýdek. „Rozhodčí má video, po poradě s ním rozhodl, víc to nemá cenu řešit.“