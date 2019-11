Sparta slaví v retro dresech, přesně po pěti letech přijedou Budějovice

„Tomu výročí musí určitě odpovídat náš výkon. Chceme na narozeniny Sparty vyhrát!“ burcuje v rozhovoru pro klubovou televizi Michal Sáček.



Sparta slavila 126 let od založení 16. listopadu, o den dřív pozvala na speciální akci fanoušky, kteří si mimo jiné mohli prohlédnout jindy nepřístupná místa na stadionu nebo speciální výroční dresy, v nichž fotbalisté v pátek v 18 hodin vyběhnou na trávník proti Českým Budějovicím.

Trika jsou pruhovaná, což odkazuje na období, kdy ještě Sparta nenastupovala ještě v kompletně rudých dresech – ty oblékla až třináct let po vzniku klubu.

Dresy jsou rudobílé, se souhlasem zainteresovaných na nich nebude žádné sponzorské logo ani znak soutěže, který obvykle vídáte na rukávech. Kvůli ligovým regulím však na zádech hráči budou kromě čísel mít i jmenovky, jež na začátku dvacátého století na trikotech pochopitelně místo neměly.

Po páteční předehrávce proběhne dobročinná dražba, což je při podobných událostech zavedená tradice – podobný scénář měly oslavy 120, respektive 125 let od založení, kdy sparťané nastoupili ve speciálních černých trikách.



Před šesti roky slavili triumf 4:1 nad Mladou Boleslaví, loni zažili pískot kvůli nevýraznému výkonu při bezbrankové remíze s Jabloncem. Co teď?

Sparta Praha - Č. Budějovice pátek 18.00, sudí Marek Zápas 17. kola Fortuna ligy můžete sledovat v podrobném online přenosu.

S Českými Budějovicemi se Sparta potká během podzimu už potřetí – nejprve ve třetím kole na hřišti nováčka dotahovala dvoubrankovou ztrátu z prvního poločasu a vyválčila remízu 2:2, na konci října pak dominovala v osmifinále poháru (4:0).

„Nemyslím si, že to utkání bude nějak odlišné od těch předchozích,“ uvedl trenér Václav Jílek před „výročním zápasem“. „Ve chvíli, kdy hráči nastoupí v těch retro dresech, člověku asi dojde ta historická spojitost. V první řadě se ale zaměřujeme hlavně a zejména na sportovní výsledek. Abychom uspěli.“



Sparťané by se jistě nezlobili, kdyby dosáhli podobného skóre, jako když Dynamo dorazilo naposledy. V pátek v podvečer to bude na den přesně pět let – a České Budějovice prohrály 0:4 po dvougólových přídělech od Bořka Dočkala s Davidem Lafatou.

Kulisy však tentokrát budou velmi odlišné. V listopadu 2014 dělilo druhou Spartu a předposlední Budějovice devatenáct bodů, nyní pouze dva.

5. Sparta 25 bodů, 8. České Budějovice 23.

„Pohled je to dobrý, ale klukům říkám, ať na tabulku moc nekoukají,“ prohlašuje trenér David Horejš, jehož týmu se před reprezentační pauzou vedlo přímo skvostně.

Pěti výhrami v řadě vytvořilo Dynamo vlastní prvoligový rekord, ve čtyřech případech navíc vstřelilo tři branky.



„To ale nic nemění na tom, že se dál poctivě připravujeme. Nepolevujeme v ničem,“ pokračoval Horejš pro klubový web. „Chceme se co nejlépe připravit na Spartu. Víme, jak uspět, ale musíme se vyvarovat určitých věcí, které se nám nepovedly v poháru. Víme, že se s nimi dá hrát, a bude pro nás důležité, abychom si i na hřišti potvrdili, že to je pravda.“