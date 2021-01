Tahoun Olomouce potvrdil odchod po sezoně. Chci se rozvíjet, řekl Houska

V létě bude nosnému záložníkovi Sigmy, ve které je od žáků, dvacet osm let a uvědomuje si, že má nejvyšší čas na změnu. „Není to o finanční stránce,“ povídá smířlivě sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Houska kývne: „Nejde primárně o peníze, chci se pořád posouvat jako hráč, rozvíjet se, ověřit i třeba v jiné soutěži schopnosti a naplnit potenciál, který věřím, že mám. Hlavně si to vyzkoušet, pak si můžu říct, jestli na to mám. Kdybych byl celou kariéru na jednom místě, tak to není dobře.“

Drobný středopolař na pozici osm, plíce i mozek Sigmy, potřebuje změnu podobně jako kamarád Šimon Falta, jenž rovněž odmítl prodloužit kontrakt, který končí v létě, a ještě v zimě odešel do Plzně.

Oba nakoukli do reprezentace, oba si v předkole Evropské ligy proti Seville ověřili, že mají na víc, když stíhali hvězdám z La Ligy, oba však už na Hané stagnovali.

David Houska v reprezentačním dresu.

„Odchod Šimona je pro nás oslabení. Odehráli jsme spolu spoustu zápasů. Pro ofenzivu to byl jeden z důležitých hráčů. Teď bude na ostatních, aby se ukázali a dokázali ho nahradit,“ rozumí Houska více než kdokoli jiný Faltově kroku.

Stejně jako on prahne po nové výzvě. Vždyť se o jeho odchodu spekuluje prakticky v každém přestupním okně. A přesto pořád zůstává, aniž by zapškl. „To jsem si mohl říkat v hodně případech v minulosti, jsem už naučený, beru to tak, jak to je. Vždycky, když vlezu na hřiště, budu se snažit co nejvíc pomoct týmu,“ povídá Houska.

Jeho agent Karol Kisel bude mít v létě lepší pozici, neboť volný hráč se v současné těžké ekonomické době udává snadněji. „Nechci být konkrétní. Bylo by nejlepší, kdyby se sešla kvalitní dobře ohodnocená soutěž. Uvidíme,“ přemítá Houska.

Teď se však soustředí na poslední půlrok v Sigmě, se kterou se chce rozloučit nejlepším možným způsobem. „Tabulka je hodně vyrovnaná, když se nepovedou dva zápasy, klesnete. Chtěl bych, abychom se drželi, co nejvýš to půjde a předváděli takový fotbal, který by bavil nás i diváky,“ přeje si. „Poháry jsou ideální scénář, ale vyhlásit to jako cíl, s tím bych byl opatrný.“

Na podzim pomohl týmu na čtvrté místo třemi góly, nikoli však asistencí. Slýchává výtky, že musí hrát více kolmo dopředu, aby měl lepší čísla - ne však ta běžecká, v nabídce pro spoluhráče je ostatně pořád. „S góly jsem spokojený, neodehrál jsem všechny zápasy, měl jsem většinu podzimu zdravotní problémy. Chci začít sbírat i asistence, věřím, že přibydou také góly.“

Nejlépe hned na půdě slávistického šampiona, jenž řešil potíže s koronavirem. „Netuším, kdo bude Slavii chybět. Mají natolik zažitý a propracovaný styl, že to pro ně nebude problém, čeká nás nejtěžší utkání ročníku,“ těší se pomalu loučící se olomoucký tahoun.