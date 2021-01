Olomoucký kouč Látal: Falta bude chybět moc, ale mladí vypadali dobře

Je Faltův odchod citelná rána?

Je to hráč, který je hlavně po rychlostní stránce velice dobře vybavený, umí hrát jeden na jednoho, mohli jsme ho použít do středu i na kraj. I ta jeho data, která míval hlavně poslední půlrok, objevoval se na špici v mužstvu, hodně toho poběhal v rychlosti. Bude nám moc chybět, je to pro nás velké oslabení.

Kým ho nahradíte?

Nějaké varianty máme, ale víte, co nás zasáhlo teď před odletem na Maltu - měli jsme spoustu hráčů v karanténě s covidem. Teď laborujeme trošku s kraji, ještě do toho odešel Šimon. Začátek bude složitější. Nějak se s tím popereme.

Jaký je zdravotní stav týmu?

Hráči, kteří nebyli s námi na Maltě, dokončují karanténu. Příprava nebyla optimální, ale věci, co jsme chtěli, jsme splnili. Odehráli jsme dva přípravné zápasy, někteří hráči se prezentovali dobrou formou, další dostali šanci. Připravovali jsme se na Slavii.

Jak na mistra?

Také mají problémy, ale kádr mají tak široký, všechny posty zdvojené, že tipnout sestavu bude velice složité. Slavii známe, prezentuje se dynamickým fotbalem, hodně presují. Bude to hlavně o nás, budeme se snažit hrát odvážněji a uvidíme, na co to bude stačit.

Sedí vám tyhle zápasy, ve kterých v uvozovkách nemáte co ztratit?

To máte pravdu, jdeme do toho s tím, že nemáme co ztratit, nebudeme hrát pod tlakem, že musíme vyhrát jako v domácích zápasech. Připravili jsme se kondičně tak, abychom s nimi stačili v jejich běžeckých věcech, které mají fantastické. Celou sezonu bude však před zápasy spousta otázníků kvůli covid testům.

Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář chce hrát o poháry...

Přišli jsme o Šimona, ale budeme bojovat do poslední chvíle, dokud bude šance. Čeká nás velice těžký začátek - máme Slavii i Spartu v prvních čtyřech zápasech. Ještě jsme v Mol Cupu, to je taky šance dostat se do Evropy. Budeme o ni bojovat.

V zimě jste si chtěl s vedením ujasnit strategii, jestli půjdete po výsledku, nebo dáte víc příležitosti mladším hráčům. Zvolili jste první variantu?

Myslím si, že mladí budou mít šanci dostat se do sestavy. Otevřelo se místo po Faltovi, který byl klíčovým hráčem. Na Maltě vypadali mladí hráči velice dobře. I na Slavii už dostanou šanci. Tuhle cestu budeme razit, protože je potřeba klukům dát příležitost, ať vidíme, jak vypadají. Všechno se bude ale odvíjet od testů.

Slavia vs. Olomouc Online reportáž v sobotu v 18:30

Takže můžete na poháry útočit i s mladými v sestavě?

Ano, bát se toho nebudeme. Záleží na jejich výkonech.

Má z mladíků blíž do sestavy Kryštof Daněk než Jáchym Šíp?

Neříkám, že jsem Kryštofovi nakloněný, každý je typologicky jiný. U Kryštofa byl progres větší než u Jáchyma, který je zase spíš rychlostní typ, schopný hrát jeden na jednoho. Kryštof má veliký objem práce, jeho běžecká část v trénincích i zápasech je velice kvalitní. Uběhá spoustu kilometrů. Kryštof se jevil v přípravě lépe, ale šanci dostanou oba. Progres jde nahoru a pořád si stojím za tím, že mohou nahradit hráče, jako byl Šimon Falta. Mohou převzít otěže klubu.

A útočník Dominik Radič? Dělá pokroky?

Ano, pokrok tam je. Pracoval velice dobře, na Maltě dal i branku. Neříkám, že nastoupí hned na Slavii, ale prostor určitě dostane větší. I po kondiční stránce se zlepšil. Doufám, že šanci využije, zaujme to místo a už tam nikoho nepustí. Dominik potřeboval více času. Má kvalitu, umí střílet góly, měl trošku potíže s aklimatizací.