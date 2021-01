U Falty a Housky nejsou odchody o penězích, tvrdí olomoucký manažer Minář

„Ale u těch kluků to nebylo o penězích, potřebují změnu,“ povídá před jarním startem ligy. Čtvrtí Hanáci ji zahájí v sobotu na půdě první Slavie.

Bylo dilema, zda Faltu prodat aspoň za něco, nebo udržet, aby týmu pomohl v boji o poháry, byť by pak odešel zadarmo?

Do minulého týdne se vůbec ani neuvažovalo, že by některý z našich hráčů mohl odejít. Příprava, jestli se to dalo nazvat přípravou, byla krátká a nepřepokládali jsme, že by byl prostor některého hráče přivést, natož si ho vyzkoušet. Představa byla taková, že kádr nebudeme měnit, jedině kdyby někdo náhodou odešel, budeme se snažit ho doplnit. O Faltu projevily zájem dva kluby - jeden si chtěl počkat až na léto. A Plzeň do toho vstoupila razantně, chtěla hráče už v lednu a byla ochotná splnit finanční podmínky Sigmy a hráče. Pak už to dilema nebylo, byť jsme neměli náhradu. Musím poděkovat Plzni za velmi vstřícné jednání. Byla to akce tří dnů. Rychlá a neočekávaná.

Jak velký je to zásah do týmu?

Každý je nahraditelný - někdo víc, někdo míň. Zásah to je, protože jde o hráče základní sestavy. Každý hráč má právo z ní někdy vyskočit, i Šimonovi se to stalo během podzimní části; několikrát v základní sestavě nenastoupil, ale je to jednoznačně odzkoušený ligový hráč. Teď určitý handicap máme. Budeme se snažit na jaro jednoho krajního hráče aspoň na hostování přivést. Čeká nás dvacet utkání plus pohár, do toho covid. Je potřeba, aby kádr byl širší. Ale bylo to vážně nečekané, vše směřovalo spíš k tomu, že kluby budou vyčkávat na léto bez finanční kompenzace. Uvidíme, jak se s tím budou prát další chlapci. Na jeho pozici máme Šípa. Je hodně mladý, zatím ještě šanci nedostal, ale třeba je to klíč k tomu, aby začal naskakovat.

Podobná je situace další opory, Davida Housky, jemuž rovněž končí kontrakt po sezoně. Může se stát, že do 8. února, kdy končí přestupní termín, ještě odejde?

V případě dalšího hráče, týká se to hlavně těch, kterým končí smlouvy, už nevím, jaká by to musela být nabídka, abychom to udělali v tomto přestupním období. Musela by hraničit pomalu s nabídkou, kde je hráč ještě rok a půl pod smlouvou. Zatím žádné signály nejsou, že by někdo za Davida takové podmínky nabídl. Nikdy nenechávám jednání o smlouvě na poslední chvíli, většinou jednáme rok a půl dopředu. A celou dobu víme, že prodloužit už nechtějí, chtějí změnu. V Sigmě to není o tom, že bychom těm hráčům nedokázali ještě vylepšit podmínky, ale v jejich případě - jsou tady od žáků - to není o financích. Pořád slyším, že jim musím smlouvy vylepšit, ale nemají to o penězích, leč o změně prostředí.

Olomoucký brankář Michal Reichl slaví výhru nad Zlínem s fanoušky.

V létě končí smlouva také náhradnímu brankáři Reichlovi, z Ružomberku jste za něj už přivedli Macíka. Nechystáte se tak i na odchod jedničky Mandouse, o něhož stojí Slavia?

Ne, kdyby v létě odešel Mandous, museli bychom přivést dalšího brankáře. Uvidíme, jak se bude dařit mladým. Buchta tady byl čtyři roky, Reichy mu dělal dvojku. Pak dostal šanci, deset utkání chytal, nepovedl se mu zápas s Budějovicemi, šel tam Mandous a ten to držel. Za posledních pět let toho v roli jedničky Michal Reichl moc neodchytal. Bude mu dvacet devět let a já mu rozumím, že chce změnu. Strašně moc nad tím přemýšlel, až někdy v listopadu došel k závěru, že půjde i do rizika, jestli angažmá najde, ale smlouvu neprodlouží. Řekl jsem mu, že v ten moment jsem nucen hledat brankáře. Sigma jasně deklarovala, že v zimním termínu nebude o Mandousovi jednat. Můžeme jednat v létě.

Nový generální partner Generálním partnerem Sigmy se stala sázková kancelář Tipsport, která se do klubu vrací po devíti letech. Neprozradila výši partnerského plnění ani délku smlouvy. Mělo být však jít o dlouhodobou spolupráci s bonusy za postup do Evropy. „Částku nezveřejňujeme, ale jedná se o sumu řádově v milionech korun,“ uvedl vedoucí sponzoringu Tipsportu Lubomír Ježek.

Sigma dlouhodobě hledá mecenáše, který by ji stabilizoval. Na stole má dvě nabídky - na koupi většiny akcií od byznysmena Josefa Lébra a od skupiny podnikatelů a bývalých hráčů v čele s někdejším reprezentantem Davidem Rozehnalem. Těm však nejde o koupi akcií, ale o partnerský vstup do klubu s tím, že by se podíleli na jeho chodu. Před dvěma lety si Sigma pomohla prodejem Androva stadionu městu.

Pomůže vám při posilování příchod nového generálního partnera, společnosti Tipsport?

Spolupráce je na začátku, je na rok a půl, je tam určitý badžet, ale není takový, že bychom hned měli pocit, že musíme nakoupit hráče. O tom to teď není.

Jak jste si vyhodnotil podzimní část - čtvrté místo, herní projev a bodový zisk?

Se čtvrtým místem musíme být spokojeni, byť po jednom kole můžeme být devátí, protože tabulka je našlapaná. Měli jsme lepší utkání a strašně průměrná utkání. Co se týče bodů, tak s nimi spokojeni nejsme. Když budu strašně skromný, měli jsme mít minimálně o tři body víc. V novinách se pořád probíralo, že jsme pětkrát po sobě remizovali 1:1, vždycky po stejném průběhu, kdy jsme vedli; to bylo zklamání. Ale každé mužstvo si řekne, že mohlo mít o tři čtyři body víc. Není ovšem remíz jako remíz. Třeba na Baníku jsme odehráli velmi dobré utkání, v Pardubicích jsem už pomalu odcházel z tribuny a dostaneme gól, s Budějovicemi jsme zase nedokázali dotáhnout vítězství proti soupeři v deseti. Kdybychom měli pětadvacet bodů, nebudu nespokojený.

Na podzim vypadli ze sestavy zkušení hráči - Beneš, Vepřek a Sladký. Brali to jako profíci, nebo jste to s nimi musel řešit?

Profíci neprofíci, znervózněli všichni. Nemyslím si, že máme až takové profíky jako v zahraničí, kde to berou jinak. Nervozita u těch kluků určitě je a je pravda, že s některými jsme mluvili, protože nebyli trpěliví a nedokázali vývoj situace úplně pochopit. Na druhou stranu je to dobře, protože kdyby byl hráč spokojený s tím, že nehraje, bylo by něco špatně. Ale musím říct, že od některých bych čekal víc profesionální přístup a pochopení, že šanci může dostat někdo jiný. Připomínám jim i právě Míšu Reichla, který byl deset zápasů opora, pak mu nevyšel jeden a už se tam nedostal. Oni mají jako hráči v poli mnohem větší výhodu. Ale není to jednoduché u kluků, kteří mají nějaký věk, hráli stabilně a teď z nějakého důvodu o místo přijdou. Debatujeme s nimi. Ve finále je to vždy trenérovo rozhodnutí, on s nimi trénuje v týdnu a vidí, jak se říkají o místo.

Je příjemný luxus mít na lavičce stopera Beneše, který by v mnoha klubech v lize hrával?

Od jara měl svalové problémy - stalo se mu to třikrát. U starších hráčů tahle zranění trvají někdy déle. Přesto, i tento hráč to nevezme, že byl třikrát během půl roku mimo s natrženým svalem, a má pocit, že když se do toho dostane, měl by být hned v sestavě. Jsou to složité věci. Víťa tady od příchodu odvedl kus práce. Řekněme si však na rovinu, že fotbal není spravedlivý v ničem. Luxus? Potřebujete mít na sezonu čtyři stopery. Když jsou tři zkušení, jeden bude vždy nervózní.

Neboť posila Florent Poulolo se vyvedla, což?

U něho je komplikované, že mluví jen francouzsky nebo španělsky, anglicky ne, o češtině se nemůžeme bavit vůbec. Aklimatizace je u něj delší, ale fotbalově zapadl rychle. Jak bude s hráči víc komunikovat, může být daleko lepší. V této fázi nás absolutně nezklamal.

A co útočník Radić, který si od letního příchodu zahrál jen dvanáct minut? Bude lepší?

Pevně věřím, že bude. Trenéři vidí posun. Ze začátku vůbec nechytal tempo naší soutěže, tréninkového procesu. Fotbalista je, ale rychlost, nasazení, je v porovnání se slovinskou ligu neúměrné. Uvidíme teď na jaře.

Olomoucký útočník Jakub Yunis (v modrém) padá po faulu plzeňského stopera Lukáše Hejdy.

Těší vás, že na hrotu po těžkém období procitl Jakub Yunis?

Hrál v posledních čtyřech zápasech, dal dva góly, sebevědomí mu stouplo, pomohl k nějakým bodům. Někde jsem četl, že pro to udělal maximum, že měl i mentálního kouče. Byl z toho špatný, protože to období bylo strašně dlouhé. Jsem rád, ale jsou to jen vlaštovky. Těšit mě to bude, když potvrdí v osmdesáti procentech zápasů, že jde výkonnostně nahoru. Je mladý, má veškeré předpoklady, měl by na jaře ukázat, že je tahounem mužstva.

Dlouhodobě zraněný s plotýnkou je obránce Milan Kerbr. Jak to s ním vypadá?

Není to dobré. Jeho zdravotní stav vůbec neumožňuje, aby s ním trenér mohl počítat. Je na osmdesát procent, ale těch dvacet je strašně důležitých. Nedokážu říct, kdy se to zlepší. Není pravděpodobné, že to bude brzy.

Jaký cíl stavíte před tým do jarní části? Dostat se do evropských pohárů, k čemuž vás motivuje také bonus od Tipsportu?

Rozehrané to je výborně, ale jsme si vědomi, že pokazíte jeden dva zápasy, a může být zase velká šichta se na špici dotáhnout. Teď jedeme na Slavii, možná to bude výhoda, tam hrát hned první. Mužstvo kvalitu má, během podzimu ji i přes ty neskutečné ztráty potvrdilo. Chtěl bych, abychom se pohybovali kolem čtvrtého pátého místa, když to máme takhle rozehrané. Bylo by špatné říct, že když skončíme desátí, tak se nic neděje. Šance je, tak cíl je, zkusit o to hrát.