Plzeň posiluje zase z Olomouce, smlouvu podepsal záložník Falta

Osmou sezonu působí ve Viktorii středopolař Tomáš Hořava, odchovanec Sigmy Olomouc a někdejší člen reprezentačního kádru.

Do loňského října se téměř tři roky na hrotu útoku bil obrovitý Tomáš Chorý, který v lednu 2018 přišel z Olomouce.

V létě 2019 si plzeňský generální ředitel Adolf Šádek ze Sigmy vytáhl středopolaře Lukáše Kalvacha, který se v Plzni stal oporou a dostal se i do národního mužstva.

Sedm let s krátkou čtyřměsíční přestávkou, vyplněnou hostováním v Olomouci, plzeňského obraně šéfoval Roman Hubník, další ze slavných olomouckých odchovanců. Do Plzně šel oklikou přes FK Moskva, Spartu a Herthu Berlín. Loni v létě se po skončení smlouvy a v šestatřiceti letech do Olomouce vrátil.

A teď Falta, sedmadvacetiletý šikovný levonohý záložník

„Šimon dlouhodobě prokazuje svou kvalitu. Stal se oporou týmu, nastupoval do většiny zápasů a podával kvalitní výkony, čímž nás zaujal a jsem rád, že ho nyní můžeme přivítat v našem dresu,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek.

