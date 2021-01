Snad mě gól nastartuje, přeje si olomoucký Zmrzlý

Jak hodnotíte týden na Maltě?

Krásné prostředí a oproti Česku teplé počasí, které jsme si užili a dobře jsme potrénovali. Doufám, že nás to dobře nastartuje do jarní části, kdy čekáme těžký zápas na Slavii. Věřím, že tam předvedeme dobrý výkon a prodáme, co jsme natrénovali na Maltě.

Stihli jste i okusit moře?

Po trénincích tam kluci vlezli, já taky a bylo to trochu studenější než na dovolené. Ale na regeneraci to je v pohodě.

Podobala se hra Innsbrucku té slávistické?

Měli dobře natrénované situace, kdy jeden šel do nohy a druhý za obranu. Hodně běhavý fotbal a hodně přihrávek, byli hodně svižní, řekl bych i podobní Slavii.

Může naopak přesun zpět do zimy způsobit komplikace?

To uvidíme až v zápase. Pro nás bylo určitě dobře, že jsme cestovali ven a nemuseli jsme být na umělé trávě, ale na přírodní.

Řada hráčů nejela kvůli covidu, pro zranění chyběl i kapitán Hubník. Jak to ovlivní tým?

Uvidíme, jestli se do toho kluci dostanou a uzdraví se už do zápasu se Slavií. Je to hodně splašené, nikdy se neví, kdo kdy vyleze pozitivní. Zásadní komplikace to snad nebude, ale uvidíme při zápase.

Na podzim jste spíše střídal, pomůže vám trefa?

Naposledy jsem se trefil proti Zlínu, pak jsem byl zraněný a ke konci jsem nehrál. Ale už jsem v pohodě, musím to zaklepat a snad mě gól nastartuje.