Otužilec Lovásik, šachista Chytil. Jak Olomouc zvládá samotku na Maltě

Plavání ve vlnách si dopřává i tento týden na Maltě, kde je Sigma na přípravném turnaji. Přestože teplota moře dosahuje jen k 17 stupňům, Lovásik se svého rituálu drží.

„To ještě není tak hrozné. Plaval i loni v létě v Rakousku, a to byla voda v Alpách hodně studená. Vždycky si přivstane, dělal to i v Turecku a tady taky,“ usmívá se Mojmír Chytil, útočník Olomouce.

Zaplavat si v moři je pro ligové fotbalisty v zimě už léta zaběhnutým standardem, protože alespoň přední kluby do tepla míří pravidelně. Ne tak letos, kdy řádí koronavirus.

31 pokojů (plus masérnu a sklad) obývá Sigma na hotelu na Maltě

V kontextu s tím, že třeba Slavia a Opava zůstaly nakonec místo cesty za sluníčkem v české zimě, je možnost trénování v příjemném podnebí a na přírodní trávě krátce před zahájením jarní části nejvyšší soutěže pro Sigmu bonusem.

Maltu, kde je hostem turnaje pro čtyři účastníky Tipsport Malta Cupu, má navíc po ruce.

„V sedm ráno jsme nastupovali u našeho stadionu do autobusu, v devět hodin jsme letěli z Brna a v poledne už jsme obědvali na místě. Paráda,“ pochvaloval si trenér Radoslav Látal.

7 tréninků na přírodní trávě tým zvládne. Zápasy hraje dva

Turnaj končí zítra, kdy se Olomouc ve finále (před kamerami Nova Sportu) utká s rakouským WSG Swarovski Tirol.

„Zatím mám pozitivní dojmy. Okolní prostředí mně připomíná Turecko. Podobné budova, krajina, okolí. Kuchyně je tady malinko jiná, ale jinak bych řekl, že jsou podmínky úplně totožné,“ všímal si obránce Vít Beneš, zastupující při zranění Romana Hubníka ve funkci kapitána.

Hodně věcí – samozřejmě kvůli koronaviru – je naopak letos výrazně jiných než dřív.

Pokoje po jednom, regenerace raději ne

Zatímco loni se jednotlivé týmy mezi zápasy turnaje vydávaly na půldenní výlety do hlavního města Valletta, letos musí hráčům stačit krátké pěší vycházky z hotelu v mírném kopečku nad zátokou Salina Bay.

Hotel mají Sigma, Zbrojovka Brno a Trnava pro sebe. Loni se fotbalisté potkávali s turisty, letos se míjejí jenom mezi sebou.

„Jsme sami na jednolůžkových pokojích a snažíme se moc nenavštěvovat. Někdy ano, ale jen v omezené míře. Není to jako minulou zimu v Turecku, kde se na jednom pokoji hrála FIFA a pořádali jsme turnaje. Scházelo se nás někdy šest, někdy osm i deset, hráli jsme ve dvojicích nebo samostatně a věděl o nás celý hotel, jak jsme to prožívali. To tady není,“ usmívá se pod nezbytnou rouškou Chytil.

Jednolůžkové pokoje jsou výsadou Sigmy, která si je domluvila jako nadstandard. Zbrojováci jsou na pokojích po dvou.

Chytil omezení chápe. „Musíme se hlídat, protože kdybychom se náhodou nakazili, byl by to problém pro klub i pro hráče. Já o tom z osobní zkušenosti můžu něco říct. Je to nepříjemné,“ říká otevřeně.

Každý z týmů má pro sebe zabrané jedno patro. Místnosti pro taktické porady jsou také tři, aby měl každý z celků k dispozici stále jednu a tu samou. Na regeneraci – pokud ji někdo chce využít – existuje přesný rozpis časů a ani tam se nemůžou potkat soupeři, ale pouze spoluhráči. „K dispozici regenerace je, ale nám bylo i řečeno, že v rámci opatření, abychom zůstali zdraví, tak nám nedoporučují tam chodit. V prostorách, jako jsou sauny a vířivka, se virus šíří rychleji. Já jsem regeneraci nevyužil. Věřím, že si ji udělám jiným stylem, a chci předejít nakažení,“ hlásí obránce Beneš.

Bez protestování nosí i roušku, povinnou na veřejnosti i v uzavřených prostorech. Hráči roušky snímají jen v úplném soukromí.

„Pro mě je nejhorší asi cesta z tréninku nebo ze zápasu 20 minut autobusem. Jak je člověk rozhicovaný a vezme na sebe roušku, tak se ještě víc potí. Musíme si ale zvyknout, nic jiného nám nezbývá,“ krčí Beneš rameny.

Fotbalisté mají alespoň tu malou výhodu v jídelně, že se tam mohou pohybovat mezi pulty s jídlem tak, jak je zvykem, a na talíře si nabírají sami. To zástupci médií, bydlící v jiném hotelu, stojí před jídlem za bezpečnostním pásem a na vybrané potraviny ukazují rukou personálu, který je pak obsluhuje.

Roušku zato musí mít i v jídelně. Jenom přímo nad talířem ji mohou odložit a najíst se.

Vzhledem k tomu, že letos výjimečně mají účastníci Tipsport Malta Cupu hotel jen pro sebe, vaří se pro ně převážně strava pro sportovce. „V Turecku bylo sladkého víc, to je pravda,“ vybavuje si Chytil. „Není to jako v klasickém hotelu na dovolené, kde máte hranolky nebo smažené. Tady je maso, brambory, zelenina, rýže. Hodně ryb,“ konstatuje útočník.

Jemu víc volného času o samotě na pokoji přineslo nově objevenou zálibu v šachu. Od sledování televizního seriálu The Queen’s Gambit (Dámský gambit) se dostal přes stažení aplikace s šachy do mobilu až po naplánování partičky proti záložníkovi Kryštofu Daňkovi.

„Kdysi mě děda naučil, jak se figurky mají pohybovat. Zkouším hrát, jsem začátečník, moc mně to nejde, ale snažím se. Občas šachovou aplikaci v mobilu porazím. Hodně mě to chytlo,“ přiznává rozesmátý Chytil. Jedním z prvních pojmů nad šachovnicí, s nimiž se díky seriálu seznámil, je prý tzv. sicilská obrana.

Teď už ale na hraní tolik času moc mít nebude. Ještě dnes bude Sigma trénovat dvoufázově, zítra hraje zápas, v neděli letí zpátky domů a příští sobotu už má hrát ligu na Slavii.