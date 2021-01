Vzpomínky na ostudu. Olomoucký kouč napravuje maltské prokletí

Nikoli však naposledy... „Flastr od federace jsme nedostali, ale od novinářů jsme to dostali pořádně,“ vybavuje si bývalý krajní záložník.

Coby kouč má na Ta’ Qali už teď lepší bilanci než jako hráč, což mu zajistila výhra ve středečním duelu Tipsport Malta Cupu nad Trnavou. Dnes může ve finále turnaje přidat další zářez v souboji s rakouským Tirolem Wattens.

S národním týmem to ale byla jiná polízanice.

„V Evropě je asi málo míst, pokud vůbec existují, kde se hraje fotbalové reprezentaci hůř než tam,“ psala MF DNES při bilancování prvních čtyř duelů české party na tomto středomořském ostrově.

Látal byl u dvou z nich, oba skončily 0:0 a okolnosti toho prvního, hraného 12. října 1994, si dobře pamatuje. „Hřiště nebylo dobré, bylo velmi hrbolaté, těžko se na něm kombinovalo, to je jedna věc. A druhá, kterou si pamatuji, je z přistávání, kdy jsme z letadla viděli stadion a trávník na něm v té době domácí trochu rozbili. My jsme už z letadla viděli, jak je hřiště nerovné,“ vybaví si.

Bezgólové plichty na Maltě 12. 10. 1994, kvalifikace o ME v Anglii: Malta – Česko 0:0. Česko: Srníček – Suchopárek, Kubík, J. Novotný – Látal, Němeček, (44. Kadlec), I. Hašek, Němec, Šmejkal (70. Frýdek) – Skuhravý, Kuka. Trenér: Dušan Uhrin.

11. 10. 2000, kvalifikace o MS v Japonsku a Jižní Koreji: Malta – Česko 0:0. Česko: Srníček – Fukal (45. Látal), Rada, Řepka, Týce – Poborský, Bejbl, Nedvěd, Horváth (61. P. Vlček) – Koller, Sionko (81. Lokvenc). Trenér: Jozef Chovanec.

„Těžko se nám tady hrálo a výsledek tomu odpovídal. Malťané byli urostlí, těžko se do nich dostávalo. My jsme byli zvyklí kombinovat, domácí jen bránit, a k tomu jim hřiště nahrálo. Připomněl mi to i náš středeční zápas tady, jak se na tomhle hřišti těžko kombinuje. Taky jsme Trnavu dlouho dobývali, naštěstí ale úspěšněji než za nároďák.“

Po rozdělení Česka a Slovenska hrála reprezentace v roce 1994 první kvalifikaci o mistrovství Evropy. Plichta na Maltě znamenala pořádný průšvih. Po domácí výhře 6:1 měla být odveta formalitou, ale nebyla. Hostům se vůbec nedařilo, navíc hráli od 58. minuty bez vyloučeného Jiřího Novotného. Devět minut před koncem podtrhl český zmar zahozením penalty Jan Suchopárek – místo do sítě napálil míč do tyče.

„Musíme si přiznat, že to byla tehdy ostuda,“ ohlíží se zpět do minulosti Látal. Tým ji ještě prohloubil prohrou 0:1 v Lucembursku, kde Látal taky nastoupil, pak se ale ze skupiny s Nizozemskem a Norskem procpal na Euro do Anglie, na němž získal senzační stříbro. „Snad jsme tím ta zaváhání napravili. Víte jak to je. Nahoru šplháte dlouho, ale dole jste hned,“ míní Látal.

Dort k narozeninám. A Houskův autogram?

Na to, jak před více než pětadvaceti lety Malta vypadala, si Látal už nepamatuje. Co ho zaujalo letos při premiéře Sigmy na tamním turnaji, je množství zeleně, kterou ostrov oplývá.

Olomoucký trenér během herního soustředění oslavil i svoje 51. narozeniny. Měl je ve středu, a od týmu k nim – stejně jako o den dřív osmnáctiletý záložník Kryštof Daněk – dostal dort s prskavkami.

„Narozeniny zpravidla slavím v zahraničí na soustředěních. Ani nevím, kdy naposledy jsem je slavil doma,“ uvedl Látal s úsměvem po výhře nad Trnavou.

Výsledek a pěkné počasí, v němž může Sigmu chystat na ligu, mu jako dárek vyhovovaly. Nabízel by se ještě jeden, a to podpis jednoho z klíčových hráčů Davida Housky na další smlouvu, která by ho udržela v Olomouci i po letošním létě, ale s tím Látal moc nepočítá.

„To by samozřejmě byl parádní dárek, chtěli bychom naše nejlepší kluky udržet. Věc je ale ta, že jsou v Sigmě delší dobu, pro Sigmu něco udělali a jsou to kluci, jimž nemíníme dělat problémy. Pracují pro nás od mládeže. Dělat jim naschvály by nebylo pěkné,“ uvědomuje si trenér aktuálně čtvrtého celku nejvyšší soutěže. A tak zřejmě jiného záložníka Šimona Faltu pustí do Plzně.

Stejně tak čtvrtá, a to na žebříčku mezinárodní federace FIFA, byla česká reprezentace 11. října roku 2000, kdy za ni hrál Látal na Maltě podruhé a naposled. Lepší než Češi byly tehdy jenom Brazílie, Francie a Argentina, domácí trpaslík se krčil na 121. příčce.

Přesto favorita zase obral. Vyloučit se tentokrát nechal Tomáš Řepka, a to už v 53. minutě. Ohnal se po protihráči, který ho držel za dres. Přihlíželo nedůstojných 582 diváků.

Pro Látala to byl tenkrát na Maltě předposlední zápas za reprezentaci. Nedlouho po něm, 28. února 2001 v Makedonii, se opora bundesligového Schalke rozloučila.