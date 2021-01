Olomouc potvrdila příchod brankáře Macíka a odchod Texla

Potvrzené je také hostování záložníka Jiřího Texla v Brně na půl roku s opcí na přestup.

Macík odchytal ve slovenské lize 120 zápasů a posbíral solidních 37 nul, má zkušenosti i z Evropské ligy. V Sigmě však bude mít v cestě do branky překážku v Aleši Mandousovi, který si během posledního roku vydobyl pevnou pozici jedničky a okusil i reprezentaci.

„V Ružomberku jsem měl za sebou hodně zápasů, má pozice v bráně byla pevná. Teď mě čeká velká konkurence, což je pro mě něco nového. O místo v sestavě se férově porvu,“ těší se Macík.

V Sigmě s ním zatím počítají spíše na místo dvojky. „Reichlovi končí smlouva a v Sigmě už je delší dobu, takže oznámil, že by chtěl zkusit působení někde jinde. Naskytla se možnost získat Macíka z Ružomberku, který by měl do budoucna působit na místě Reichla,“ uvedl před pár dny trenér Radoslav Látal.

Mandous však svými výkony Olomouc pomalu přerůstá a zajímají se o něj údajně mistrovská Slavia i Plzeň, kde s fotbalem začínal.

V létě tak může být pro Macíka cesta do branky Sigmy volná.