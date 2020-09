Houska zářil. Všechny míče se odrážejí ke mně, chlácholil soupeře

Kmitající středopolař Sigmy byl u všeho zásadního. Dva góly dal, jeden z penalty, další Chytilův předfinálním pasem rozjel. A to ještě trefil tyčku a z dorážky přestřelil odkrytou branku, až to na tribuně zasyčelo: Ou! „Houska byl u většiny akcí, patřil k nejlepším hráčům, udělal zápas,“ kývl i trenér Bohemky Luděk Klusáček.

A olomoucký kouč Radoslav Látal se k všeobecné chvále přidal. „Byl to týmový výkon, nechci chválit jednotlivce, ale David je pro nás nepostradatelný. Vyšlo mu to.“

Nepostradatelný? Po sezoně ho dost možná Látal postrádat bude, neboť šikulovi z Poličky končí smlouva, další neprodloužil. V sedmadvaceti chce změnu. Sigmě odvedl už hodně služeb. „Jsem rád, že neodešel, i když mu končí smlouva. O něho a Romana Hubníka se všechno opírá, jsou to dva kameny mužstva,“ podotkl Látal.

David Houska z Olomouce přihrává.

Olomouc se při jednoznačné výhře opřela také o výkony nečekaného reprezentačního kvarteta Mandous, Hubník, Jemelka, Breite, které hrálo dobře na domácím Andrově stadionu také v pondělí v Lize národů proti Skotsku, kdy zaskakovalo za áčkový výběr v karanténě kvůli hrozbě koronaviru.

„Trpěl jsem u televize, aby se nezranili. Víme, co pro nás znamená Hubník s Jemelkou,“ poznamenal Látal. „Ale dopadlo to dobře, všichni navíc hráli za nároďák velmi povedené utkání.“

V pátek však zářil jejich spoluhráč, jenž se dodatečné nominace poněkud překvapivě nedočkal.

„Každý chce být v reprezentaci, o to větší chuť jsem měl v lize,“ připustil Houska zvýšenou motivaci. Ukázal se skvěle. Ovšem nenechte se zmást výsledkem rozdílem třídy; dvě pojistky přidali domácí až v posledních pěti minutách.

V prvním poločase přežili volej Hronka, který střílel zblízka po centru Vaníček těsně vedle pravé tyče.

Vítězný gól po ruce Hály

Rozhodující moment dlouho vyrovnané bitvy přišel těsně před půlí a vyvolal emoce. Olomoucký pravý bek Hála rozjel útok, míč si však při převzetí nešikovně nastřelil do ruky, hroťák Nešpor poté ve vápně narazil balon Houskovi, který šajtlí v tísni trefil k levé tyči.

Sudí Cihlář situaci dlouho řešil ve sluchátku s kolegou u videa. A nečekaně trefu posvětili. „To rozhodlo zápas,“ domníval se Klusáček. „Při dosažení branky by neměla vzniknout výhoda útočícího týmu. Je to smutné. Ne že by rozhodčí nemohl udělat chybu, ale když je tam VAR...“ divil se. „Záleží ovšem na posouzení.“

Ruka nepředcházela bezprostředně gólu, akce dál pokračovala, ale pískat se mělo. „Sigma šla do brejku a získala tím výhodu,“ zopakoval Klusáček.

Po změně stran už to byl jiný příběh. Olomouc dominovala, napadala, vedená skvělým stoperem Hubníkem hosty do ničeho nepustila a ovládla po Liberci i druhý mač doma.

„Sigmě dobře pracovala obrana, stopeři byli velmi kvalitní. Nedostali jsme se přes ni. Celkově hráli velmi dobře,“ smekl Klusáček. „Sigma se hodně změnila, hraje velmi důrazně. Rozhodčí měl dávat dřív karty, tím je podržel. Ale to je naše chyba, my se musíme daleko líp připravit. Olomouc byla hodně kompaktní, což v minulost moc nebyla. Dostávali jsme se tam těžko,“ podotkl Kamil Vacek.

„Kamil mi po zápase říkal, že jsme je pokopali, že takhle nás nezná. Já mu odpověděl, že tohle na něho přesně platí,“ usmál se Látal.

David Houska z Olomouce střílí proti Bohemians gól z penalty.

V závěru obránce Hůlka povalil střídajícího Zifčáka a penaltu suverénně proměnil Houska, když si před kopem povyskočil po vzoru Bruna Fernandese z Manchesteru United. Po zemi poslal míč k opačné tyči, než padal gólman Le Giang.

V poslední minutě ještě neúnavný Houska přihrál Faltovi, který obloučkem přehodil Le Gianga a na zadní tyči z čáry doklepl míč do sítě střídající Chytil.

Teprve pak muž večera mohl vystřídat a užít si zasloužené ovace.