Kluci se mi smáli, nevěřili, prozrazuje Houska o triku od Fernandese

„To je novinka od Bruna Fernandese z Manchesteru. Hodně jsem to cvičil na tréninku a kluci se mi smáli, nevěřili mi, že to předvedu v zápase. Tak jsem jim říkal ‚počkejte‘,“ smál se záložník Sigmy, který klokanům dva góly dal a ve třetím měl prsty.

V čem je kouzlo toho triku?

Expert asi budu až takhle proměním víc penalt. Klíčové je nekoukat na balon, ale sledovat gólmana a provést skok těsně předtím. Počkat si na pohyb gólmana a dát to na druhou stranu. Nemusí se to ani tolik umisťovat.

Při prvním gólu jste si narazil s Nešporem, nacvičená akce?

Nacvičená ne, ale před zápasem jsem mu říkal, že jakmile budu mít takto balon, tak půjdu do narážečky, ať mi to jen sklepne. Řekl mi, že se opře do obránce a sklepne mi to, takže to vyšlo.

Úvodní gól vám hodně pomohl, na začátku zápasu totiž měla Bohemka navrch.

Bohemka začala aktivněji, byli dobří na míči a my jsme s tím měli trochu problém, protože jakmile jsme získali balon, tak jsme první míče ztráceli, bralo nám to síly a dostali jsme tím Bohemku do hry. Postupem času jsme to zlepšili, byli jsme k nim blíž, agresivnější a lepší.

A výsledkem byl povedený zápas, který vám skvěle vyšel.

Cítil jsem se dobře. Myslím, že jsme zvolili náročný způsob hry s vysokým presinkem a s tím měla Bohemka problémy. Máme na to, abychom to fyzicky vydrželi a je to pro soupeře nepříjemné, takže nám to sedělo jako týmu. Ve středu hřiště jsme pracovali dobře, ostatní kluci do defenzivy a mně pak zbylo víc sil na ofenzivu. Povedlo se to.

Mrzí vás tyčka a následná dorážka nad? Hattrick byl blízko.

Je to škoda, ale byl jsem celkem rozběhlý ve sprintu, narazilo se mi to jak od spoluhráče a nedokázal jsem zkoordinovat pohyb, abych to dal dolů. Ale mrzet mě to nemusí, vyhráli jsme, to je hlavní.

Byl jste někdy hattricku blíže?

Myslím, že na Slavii naposled jsem dal dva góly, a to už je pár let. Tam to ale asi tak blízko jako tentokrát nebylo.

Mrzelo vás, že jste se nedostal do reprezentace, která hrála v Olomouci proti Skotsku?

Každý hráč by tam chtěl být a zahrát si takový zápas. Ale bral jsem to, jak to je, a o to víc jsem se těšil na ten zápas s Bohemians.