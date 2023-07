Prý spadneme. Snad jsme ukázali opak, věří teplický mládenec Fila

Teplice už na konci minulé sezony zaznamenaly vzestup. Přesto se jim podle Fily letos moc nevěří. „Výhra nad Plzní byla možná nečekaná. Co jsem slyšel, spíš se tipovalo, že zase budeme hrát o sestup, že brzy budeme padat. Jsem rád, že jsme to tvrzení snad odvrátili,“ blaží hráče, který si na Stínadlech prodloužil hostování ze Slavie.

I on ožil, stejně jako celé Teplice. „Podle mě je to v systému. Každý ví, co má hrát. A taky ví, že své úkoly musí plnit, jinak hrát nebude. Na to se klade velký důraz,“ prozrazuje rodák z Brna. „Každý hraje o své místo, konkurence tady je.“

Fyzicky náročný fotbal, který Frťala vyznává, se dostal sklářům pod kůži. „Jsme rádi, že to vychází, ale nebylo to mávnutím kouzelného proutku, to zase ne. Je to plno videí, tréninků, jak máme hrát. Není to lehké na fyzičku, i příprava podle toho vypadala,“ odfrkuje Fila.

Účastník letošního mistrovství Evropy do 21 let se k ligové premiéře hodně upínal. „Výhra je strašná úleva. Měl jsem čtrnáct dní v hlavě, jak to dopadne. Plzeň má nového trenéra, odehrála dobrou přípravu. Respekt ze zápasu byl,“ přiznal dvacetiletý střelec. „Věděli jsme, co máme hrát, plnili jsme to na 100 procent, trenér byl spokojený. Hráli jsme dobře. Musím říct, že minimálně první půli jsem si říkal, že se nám daří a předvádíme, co chceme.“

Fila byl u klíčového momentu, v prvním poločase ho fauloval plzeňský kapitán Lukáš Hejda a pro změnu teplický kapitán Daniel Trubač z penalty rozhodl.

„Hejda sám říkal, že se mě dotkl, neprotestoval. Trefil mě do nohy, když jsem si míč zasekl,“ líčí útočník, nadšený z osmitisícové návštěvy. „Možná jsme diváky nalákali už na konci sezony, že nějakou formu máme. Doufejme, že výhra je dobrý náznak. Ale pořád je to první kolo, nedělal bych z toho velké závěry.“