Teplická proměna: nová opora i psycholog Frťala. Šestnáct let nebylo líp

V prvních dvou utkáních porazili 2:0 Kladno a 1:0 Jablonec - všechny tři góly dal Martin Fenin, který si v zimě následně splnil sen díky angažmá ve Frankfurtu. A pokračovali dál. Tenkrát na podzim 2007 tým pod trenérem Petrem Radou vyhrál dokonce prvních pět zápasů, včetně souboje se Spartou (2:1).

Teplice ztratily body až v šestém zápase v Brně (2:2), hned nato prohrály ve Zlíně (0:1). I tak pořád patřily ke špičce, v polovině soutěže byly druhé s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Slavii, nakonec ve vyrovnané tabulce obsadily páté místo.

Lepší byly už jenom jednou (2009/10) a poslední čtyři roky bojovaly o záchranu.

Letos se zdá, že přicházejí lepší časy. Domácí skalp Plzně (1:0) a venkovní vítězství na půdě nepříjemných Bohemians (2:1). Dvě branky dal nový kapitán Daniel Trubač. Přitom minulou sezonu se Teplice na poslední chvíli zachránily.

V čem tkví letošní severočeská proměna?

„Změnilo se toho víc,“ nadechne se Trubač. V minulé sezoně sice kapitánskou pásku párkrát navlékl, jejím obvyklým držitelem byl ale brankář Tomáš Grigar.

Šikovný záložník v prvním kole proměnil klíčovou penaltu, v neděli otevřel skóre dorážkou. Přitom moc zásahů nemívá, gólovější měl v lize jen dvě sezony z deseti.

Od březnového příchodu kouče Zdenka Frťaly sám cítí, že se mužstvo mění.

„Už co se týče nastavení v kabině, nastavení hráčů v poli, zapadlo to do sebe. Někdy ani pořádně nevíte, co tomu chybí. Najednou zápas od zápasu jdete a postupně vidíte, že se to zvedá. To je přesně náš případ,“ pokračoval šestadvacetiletý záložník.

Robert Jukl (vpravo) z Teplic slaví druhý gól do sítě Bohemians po boku kapitána a střelce první branky Daniela Trubače.

V Teplicích už je šest let, postupně se vypracoval v klíčový článek týmu. Nicméně s novou rolí se pojí i povinnosti, kterých si dříve na první pohled nevšímal.

„V pátek se mi nelíbil jeho přístup v tréninku,“ překvapil Frťala při otázce na kapitána.

„Mluvil jsem s ním, protože samozřejmě vnímáte náladu celého týmu, víte, že kluci řeší různé osobní věci. Přiznal, že se cítí unavený - to jsou všechno indicie, které musíte vyhodnotit a pracovat s nimi.“

„Ale že bych ho nepostavil? Nebyl důvod,“ pokračoval kouč. „Má svou roli a té se musí držet. Řekli jsme si, že by únavu neměl dát znát, ani v tréninku, aby šel ostatním příkladem. Takové rady kluci musí slyšet, aby v celém procesu reagovali správně.“

Na podobném přístupu si dvaapadesátiletý zkušený trenér zakládá: „Klíčová je komunikace napříč celým klubem. Když jsou dobré vztahy mezi zaměstnanci i hráči, postupně se dostaví i výsledky.“

Teplický stoper Štěpán Chaloupek uklidňuje hru svého týmu během zápasu proti Bohemians

Vedle Trubače mu pod rukama roste ještě jedna opora. Dvacetiletý Štěpán Chaloupek, který ještě před dvěma lety nastupoval ve druhé dorostenecké lize. Od Frťalova příchodu nechyběl ani minutu, v základu ale hraje stabilně už od února.

„Musíme ho chránit. Pořád je na začátku, musíme si dát pozor, aby moc nevystřelil, což se u mladých často stává,“ upozorňoval kouč.

„Klobouk dolů. Každým tréninkem se posouvá výš a výš. Hlavně, aby byl zdravý. Má předpoklady hrát ve velkém týmu,“ doplnil Trubač.

Teplické výkony lákají také fanoušky, kterých v neděli do Prahy přicestovalo několik desítek, na domácí utkání s Plzní navíc přišlo více než osm tisíc lidí.

Tepličtí fanoušci podporují svůj tým v Ďolíčku proti Bohemians.

„Každý v šatně i ve městě vnímá, že jdeme nahoru a změny mají hlavu a patu. Za podporu jsme rádi, nikdo z nás už nic takového nečekal,“ uznal.

Se změnou loga a klubové identity se Teplice mění i zevnitř. Otázkou je, jak dlouho ale nastavený kurz udrží. Ve finále půjde o těžší úkol, než napodobit šestnáct let starý úspěch.