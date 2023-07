Rozhodčí si počínal správně, když penaltu pro Plzeň v Teplicích nenařídil

Plzeň na úvod ligy podlehla v Teplicích 0:1 gólem z penalty. K tomu přišla o zraněného kapitána Lukáše Hejdu, jenž odstoupil s bolavým kotníkem poté, co mu na něj došlápl teplický Štěpán Chaloupek.

Nedivte se, že měl trenér Koubek hodně špatnou náladu. „Nevím, jak to bylo z hlediska pravidel. Slyšel jsem, že tam nebyl míč, tak se to asi nepíská,“ reagoval na tiskové konferenci.

„Výsledkem je zraněný kotník, otočený a oteklý, a vyřazený hráč. Nevím, jaké jsou principy posuzování. Chci být objektivní. Pokud tam není balon, dá se to písknout, nebo ne? S nadsázkou řeknu: když dám někomu pěstí u druhé tyče a hraje se na první, to taky není faul? To je moje odpověď.“

K situaci došlo ve 32. minutě za stavu 1:0 pro Teplice. Hosté se chystali k zahrání přímého kopu, ale než Kalvach poslal míč do vápna, v pokutovém území při Hejdově náběhu došlo k Chaloupkově nechtěnému zákroku.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop. Před rozehráním přímého volného kopu hostujícího družstva v pokutovém území došlo k nezaviněnému došlápnutí nohy. O přestupek by se nejednalo ani v případě, že by byl míč ve hře,“ oznámila komise rozhodčích.

Ani v dalších situacích, které u některých fanoušků mohly vzbudit emoce, sudí nechybovali. Jan Petřík správně nařídil penaltu pro Baník za skluz Chaluše na Tanka.

Ladislav Szikszay pustil souboj sparťana Krejčího s olomouckým Vodhánělem. „Došlo k běžnému kontaktu tělem.“

A slávista Ogbu si nepočínal nedovoleně proti hradeckému Kodešovi před gólem na 2:0. „Domácí hráč Ogbu se snažil uvolnit z držení hostujícího hráče a přitom došlo k neúmyslnému kontaktu jeho ruky se zátylkem soupeře.“