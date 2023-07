Jak pískat surovou hru či ruce? Nově už by Hejda žlutou na Spartě nedostal

Změny při posuzování hry rukou a s tím souvisejících osobních trestů pro fotbalisty, to přináší úprava pravidel pro letošní sezonu. Kdy je hraní rukou dovoleno a kdy se píská pokutový kop? Co sudí všechno zvažuje, než udělí červenou kartu? Co se v české lize změnilo ohledně ofsajdu, když není k dispozici kalibrovaná čára?