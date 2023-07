Plzeňský Chorý by trhal pytel. Hrajeme výborně, jen neproměňujeme šance, lituje

Dvě ostrá utkání sehrála Viktoria v nové sezoně, neskórovala ani jedinkrát. Chorý, který byl v minulém ročníku nejnebezpečnějším západočeským hráčem směrem dopředu, se zatím ne a ne trefit.

Proti Dritě, na evropském poli neznámému celku, Plzeň dvakrát nastřelila horní tyč, párkrát zamkla soupeře před brankou, ale jinak žádná sláva. Aspoň při pohledu z tribuny. Vytáhlý útočník se ale novináře snažil přesvědčit, že to tak hrozné nebylo.

„Začali jsme agresivně, hráli jsme rychle dopředu, vyplácelo se nám to. Dostali jsme se do dobrých šancí,“ vykládal.

Jste snad v zakončení až příliš nervózní?

Nemyslím si. Oni padali do střel, trefili jsme dvě břevna... Spíš trošku smůla. Štěstí se na nás vůbec neobrací. Musíme mu jít naproti, každý trénink makat a trénovat střelbu, ať se ten pytel roztrhne.

Takže k odvetě pojedete pozitivně naladění?

Určitě. Měli jsme utkání ve svých rukách, bylo tam od nás všechno. Ještě jsme mohli dávat lepší centry, v první půli jsme to tam zprava nedostávali. Přitom z toho mohly být závary. Ale věřím, že touhle cestou se na nás štěstí otočí a góly budou přibývat.

Překvapila vás Drita?

Měli dva brejky, jinak jsme zavřeli dveře. Hráli jsme výborně. Věděli jsme, že Drita bude hrát ze zabezpečené obrany. Šance jsme měli, dařilo se nám je tvořit, jen jsme je neproměnili. Nachystaní jsme byli a jsme i pro odvetu. Víme, s čím tam pojedeme.

S čím?

Že se to samo neudělá. Musíme k tomu přistoupit minimálně stejně jako k prvnímu zápasu, být stejně nastavení a hladoví.

Na bránu jste ale začali pořádně střílet až po pauze.

Kolik jsme jich měli? Šest sedm? To je dost na to, abychom aspoň dvě tři branky dali. Že jsme to tam nedotlačili, je věc druhá. Musíme to tlačit silou vůle. Nemyslím, že bychom na to neměli.

Co pro vás teď bude klíčové? Nepanikařit?

Máme tu hráče dostatečně psychicky silné, aby se s tím vypořádali. Jen doufám, že i vy víte, že se hraje na dva zápasy a všechno je otevřené. Teď přijede v lize Hradec, zase budeme dobývat.