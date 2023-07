Co čeká Plzeň v Evropě? Kosovský Millwall a zanďour řeckého kouče

Kouč futsalové Sparty, který v Česku žije přes třicet let, se rozmluví aspoň do novin: co od Drity, týmu z města Gnjilane, dnes v kvalifikaci Konferenční ligy čekat?

„Určitě to bude jiná Drita než v minulé sezoně. Vyměnili trenéra, přivedli Řeka Vavalise, který kompletně změnil styl,“ vypráví Simitči. „Předtím chtěli hrát víc evropsky, presovat, nový kouč mnohem víc sází na jistotu vzadu. Čekám, že to v Plzni zavřou a budou hrát na brejky, zanďoura. Úplně něco jiného než Ballkani, které se loni docela odvážně ukázalo proti Slavii.“

Je fakt, že druhým týmem posledního ročníku kosovské ligy se v létě prohnalo menší zemětřesení. Devět hráčů skončilo, osm nových přišlo. To Simitči pozorně sleduje, fotbalové dění v Kosovu má v malíku.

„Táta dělal před jugoslávskou válkou v Kosovu trenéra, fotbal jsme s bráchou odmala hltali a platí to pořád,“ ujišťuje Simitči. „Na Dritě je zajímavé, že je to klub z jediného města, které má v lize dva týmy. A pozor, oba vždycky hrají špičku. Gnjilane je bohaté město a oba kluby vlastní úspěšní byznysmeni.“

Což samozřejmě těžko může sloupnout z Viktorie nálepku favorita, už jen proto, že v Dritě se fotbal dělá výrazně skromněji. Roční rozpočet nepřesahuje sedmdesát milionů korun, s tím se v Evropě proráží těžko. Na velké přestupy nebo skauting moc peněz nezbývá, proto kromě hráčů z Kosova najdete na soupisce jen dva Afričany a bulharského obránce Georgieva.

„Kdyby je Plzeň nevyřadila, bude to jen a jen její chyba. Sice se taky proměnila, ale aura klubu zůstává, zkušenosti z pohárů se musí projevit,“ myslí si Simitči. „To vědí i v Kosovu, nikdo tam nezpochybňuje, že Drita je jasným outsiderem.“

Nový projekt futsalové Sparty. Jaromír Blažek, marketingový ředitel (vlevo) a trenér Beni Simitči.

Pro klub, který barvy i motto (“Nikdo nás nemá rád a nám je to jedno“) převzal od anglického Millwallu, je zatím maximem třetí předkolo Evropské ligy z léta 2020. Tehdy nepřetlačil Legii Varšava, při dalších pokusech ztroskotal na Feyenoordu, Malmö nebo Antverpách.

„Vybudovat v Kosovu konkurenceschopný tým není legrace. Ale v příštích letech by se mohlo něco pohnout, protože vláda konečně před rokem schválila nový zákon o sponzoringu. Teď si firmy smějí dát do nákladů sponzorství sportovních týmů až do výše třiceti procent,“ prozrazuje Simitči. „Předtím všechno fungovalo na bázi dobročinnosti, sponzoři byli pomalu za blázny, že do fotbalu cpou peníze. Teď z toho aspoň něco mají.“

Sám byl v posledních měsících v rodné zemi často, protože vedle Sparty vedl ještě kosovský národní tým. Letos však neprodloužil smlouvu: „Časově jsem to už nezvládal, potřeboval jsem zvolnit. Často jsem přelétával z Prahy do Kosova a zpátky, pořád jsem něco šidil. Spartu, ale taky vlastní rodinu. Navíc mi vadilo, že se nechtěli dál rozvíjet. Na futsalové zápasy jsou pořád vyprodané haly a pánové ze svazu si myslí, že to bere fanoušky fotbalu. Dokonce až do letoška nemohli futsal hrát kluci, kteří současně někde hráli fotbal. Já potřebuju mít vždycky nejvyšší cíle.“

Moc radosti si neužil ani v Česku, kde Sparta nedostala licenci pro nejvyšší soutěž a spadla do druhé.

„Přes to se nepřenesu, je to nesmysl,“ zlobí se Simitči. „Rok co rok hrajeme špičku a teď nedostaneme licenci jen kvůli tomu, že jsme nějaký papír nedodali včas? Musí v tom být něco jiného. Ale vrátíme se brzy, uvidíte.“