Žlutá, červená, oranžová? Staněk vyděsil Plzeň. Nebyl jsem klidný, přiznal kouč

Ještě neuběhla ani čtvrthodinka, když plzeňská defenziva nezachytila sprint Tahiriho, před nímž už byla jenom branka. Gólman Staněk zariskoval, vyřítil se před pokutové území, skočil kupředu a hlavou se snažil odehrát míč.

Šikovně to zrovna neudělal, kosovského protivníka totiž sestřelil. Arménský sudí Nalbandjan okamžitě zapískal a sahal do kapsičky.

„Vůbec jsem nebyl klidný. Pokud to posoudil jako faul, hned jsem si říkal: byl Staněk poslední, nebo ho ještě někdo křižoval?“ přemítal Miroslav Koubek, kouč Viktorie.

Arbitr vytasil žlutou kartu, přitom za Staňkem už nikdo nebyl. Zmařil zjevnou brankovou příležitost, to je červená karta. Jakmile by byl na zápase přítomný videorozhodčí, hlavnímu by doporučil změnu verdiktu, čili aby Staňka vyloučil.

Jenže VAR, který je v české lize už věcí naprosto běžnou, ve druhém předkole Konferenční ligy chybí. Takže žádná oprava.

„Pořádně jsem si oddechl,“ přiznal Koubek. „Zákrok to byl takový oranžový,“ přidal útočník Tomáš Chorý. „Měli ho vyloučit, jasná červená!“ čílil se hostující trenér Akis Vavalis.

Plzeň sice zůstala v jedenácti, ale ani tak nezářila. Ani ve druhém soutěžním zápase v sezoně neskórovala a příští týden ji v rozpáleném Kosovu čeká náročná mise. Může být ráda, že u toho bude i Staněk. Kdyby ho totiž Arménec Nalbandjan ve čtvrtek vyloučil, o odvetu by přišel.