Hradec proti Koubkovi. Plzeň hledá novou tvář, říká asistent Hejkal

V neděli vpodvečer se tyto dvě ještě nedávno nerozlučné fotbalové osobnosti v Plzni střetnou. Koubek povede domácí tým, Hejkal bude napovídat novému hradeckému kouči Weberovi.

„Už máme nového trenéra, a tak si myslím, že pan Koubek nemůže přesně vědět, co budeme chtít hrát, což je pro nás výhoda. Kluci tam na jaře dokázali vyhrát, teď se na to pokusíme navázat,“ odpověděl za hradeckého asistenta hradecký Daniel Horák, jenž u senzační zimní výhry v Plzni, která zahájila ústup soupeře z mistrovských ambicí, ještě nebyl. Do Hradce přišel totiž až v létě.

Asistent Hejkal si je vědom, že Plzeň po zpackaném jaru dělá všechno pro to, aby to napravila. I když zatím bez střeleckého úspěchu a s nepřesvědčivými výsledky. V úvodním ligovém kole prohrála 0:1 v Teplicích, ve čtvrtečním úvodním zápase předkola Evropské konferenční ligy přes místa drtivý tlak kosovské Dritě gól také nedala a remizovala s ní 0:0.

„Viktoria se systémově trochu předělává, hledá svou novou tvář, měla by být rychlejší, dravější. Myslím, že má spoustu kvalitních ofenzivních hráčů, které tu ani nestačím vyjmenovat,“ uvedl hradecký asistent Hejkal.

Plzeňský útočník Tomáš Chorý (vpravo) a František Čech z Hradce Králové

A jako zkušený trenér neskrýval své poznatky ze hry Plzně: „Soupeře drtila, ždímala, měla spoustu šancí, nicméně v závěru mohla i inkasovat. Otázkou také je, jak by se zápas vyvíjel, kdyby Staněk za svůj zákrok obdržel zaslouženou červenou kartu.“

Pro Hradec bude Plzeň druhou těžkou výzvou v sezoně. Před týdnem putoval do Prahy, kde prohrál 0:2 s pražskou Slavií, nyní jej čeká cesta na hřiště druhého z favoritů na titul, který navíc potřebuje zabrat.

A Hradec se jistě poučí z toho, proč to před týdnem bodově nevyšlo. „Slavia je silný tým, zvlášť v domácím prostředí. Do utkání jsme nevstoupili dobře, po dvaceti minutách jsme se ale oklepali a nechtěli jsme připustit, aby nám soupeř odskočil. V šedesáté minutě se nám naskytla šance na srovnání, kterou jsme bohužel neproměnili. Pokud chcete v Edenu uspět, musíte dát gól, což se nám nepovedlo,“ uvedl Hejkal.

„Musíme se ze zápasu se Slavií poučit. Náš výkon zejména v první půli nebyl ideální, možná jsme byli až zbytečně moc ustrašení. Chyběla nám fotbalovost a hra s míčem, v neděli to potřebujeme zlepšit,“ doplnil jej obránce Horák.

Dojde na jeho slova zítra v souboji nedávných kolegů?