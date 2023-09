Baník válí doma. Příště ale potřebuje zabrat i na hřišti soupeře

Výkony Ewertona a Kpoza, který zpočátku tápal, po minulé výhře nad Mladou Boleslaví 2:0 označil za vynikající. „Patrick (Kpozo) podporuje ofenzivu, neskutečně moc toho odběhal.“

Je tedy po sedmi kolech znát, že si už ostravské mužstvo relativně sedlo?

Hapal se usmál, načež odpověděl: „To nechám na vašem hodnocení. Osobně si myslím, že jdeme nahoru. Dobře, možná jsme odehráli horší poločas v předešlém utkání s Českými Budějovicemi, ale tentokrát se povedly oba. Pokud se nepletu, trenér Trpišovský pasoval Mladou Boleslav do první čtyřky, takže jsme možná porazili mužstvo z elitní čtyřky. To je výborné.“

Před sezonou přišlo do Baníku deset nových hráčů. Byla taková obměna nutná?

„To ukáže čas, ale v té minulé se to nesešlo, jak mělo,“ řekl obránce Jiří Fleišman, který minulý týden zamířil z Baníku na hostování do Karviné. „Máme za sebou sedmé kolo, ale vypadá to, že Baník v domácím prostředí bude silný. Ještě to musí zlomit venku. Kluci jsou šikovní. Kdyby obměna nepřišla tuhle sezonu, určitě by k ní došlo v té další. Rozhodli se teď, budou mančaft stabilizovat, mají mladé kluky. Ten tým může být tři čtyři roky spolu a mohou z toho být i nějaké úspěchy.“

Jedním z nováčků je slovenský záložník Tomáš Rigo, který sbíral první zkušenosti po minutách, ale minule už byl v základní sestavě. „Máme spoustu nových hráčů včetně mě. Už si to sedlo, bylo potřeba, abychom se sehráli, což nějaký čas trvalo. Teď jsme na správné vlně. Jen ji udržet,“ prohlásil Rigo.

Každopádně Baník měl tuto sezonu po třech kolech jediný bod, přičemž oba góly dal pouze z pokutových kopů a šestkrát inkasoval. V dalších čtyřech získal šest bodů a jedinou branku mu vstřelili slávisté. Jenže zatím Ostravští bodují pouze doma.

„Počátečním výsledkům a výkonům jsme nepodléhali. Jsme v Baníku a hráčům pořád tvrdíme, že kvalitu mají. Je to jen o tvrdé práci. Mužstvo se zvedá herně i výsledkově, ale víme, že po domácích výhrách je nutné potvrdit vzestup i venku.“

Baník po nynější ligové přestávce nastoupí 16. září od 15.00 v Ďolíčku proti Bohemians Praha 1905.

„Jestli se nám povede venku zabrat zrovna na Bohemce, budeme rádi, když ne, budeme dál pracovat,“ prohlásil kouč. „Na hřišti Bohemky se nehraje jednoduše. V minulé sezoně skončila čtvrtá, a co jsem viděl, v zápasech má spoustu šancí, byť ne vždy se jí podařilo vyhrát.“

Změny v kádru už Hapal nepředpokládá

Přestupní termín končí v pátek, ale trenér Hapal nepředpokládá nějaké změny. „Možná bychom přivítali stopera,“ připustil.

Ostravské trápí zdravotní stav středních obránců. V minulém kole nedohrál Michal Frydrych a Karel Pojezný měl po utkání naražené stehno. Po zranění se vrací David Lischka a Filip Blažek si kurýruje pochroumaný kotník.

Kouč připustil, že řešením by mohl být Filip Kaloč. „Není to pro něj komfortní pozice, ale určitě to může být alternativa do budoucna.“

Odejít by už nikdo neměl. Ani Robert Mišković, ani Eldar Šehić, kteří zatím nehrají. „Jsou zranění, takže nikam odejít nemohou. Ale my chceme širší kádr. Oba jsou plnohodnotnými členy kádru, a pokud tady budou, budeme s nimi dál pracovat. Počítám s nimi,“ řekl Hapal.

Nyní se liga dva týdny nehraje. Plánují Ostravští přípravný duel?

„Chtěli jsme hrát s Trenčínem, ale nakonec jsme to zrušili. Uvidíme, jestli třeba béčko, které hraje (tento pátek od 18.00 – pozn. red.), nedoplníme některými hráči z áčka,“ nastínil Pavel Hapal. „Zatím ale do rezervního celku nechceme sahat, protože hraje dobře. A i minule jsme jim poslali jen tři hráče na oživení.“ To Baník B s Grygarem a Fadairem v základu remizoval se Zlínem B 1:1.

Ostravští fotbalisté si po sobotním utkání s Mladou Boleslaví přáli třídenní volno. „Ale to se nekonalo,“ usmál se Hapal. „Musíme dál a dobře trénovat.“

Ze tří zdravých útočníků se střelecky prosazuje jen Abdullahi Tanko, jenž dal čtyři góly. Ladislav Almási dal dva góly v poháru. Na trefu stále čeká Filip Kubala.

„Filip dře. Po menším zranění to od něj v předchozím zápase nebylo ideální, ale s Mladou Boleslaví se už zase napracoval a nadřel. Tanko dal gól, Filipa to čeká v dalších utkáních. Góly dávat bude. A že má teď několik zápasů výkyv, nehraje roli,“ prohlásil Hapal.

Do další části ligy půjde Baník s deseti body. Trenér Hapal nerozebírá, zda je to málo, anebo tak akorát. „Kolik máme odehraných zápasů? Sedm… Třikrát sedm je dvacet jedna. To bychom byli spokojenější,“ usmál se Pavel Hapal.