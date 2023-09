Neinkasují a neprohrávají. Ale Zápy máme zmapované, ujišťuje trenér Hapal

„Bude to náročný zápas,“ předpokládá ostravský trenér Pavel Hapal. „Máme je zmapované, přečtené, ještě nedostali gól, všechno vyhráli, neskutečná šňůra. Celý týden hráče upozorňuji, že je nečeká nic jednoduchého. Navíc máme našlapaný týden, který začal Zlínem, pokračuje pohárem a v sobotu hrajeme ligu v Olomouci. Na to vše musíme být v hlavách nachystaní.“

V Zápech působí několik hráčů, kteří pravidelně hrávali první i druhou ligu. Například v obraně je Daniel Stropek, jenž prošel mimo jiné Karvinou, v záloze Igor Súkenník, který působil v Třinci, a brankář Josef Řehák má za sebou angažmá ve Slavii Praha.

Zápy... Nebýt chyby při původním losu, kdy zástupci fotbalové asociace mezi nasazené týmy nasadili Duklu Praha místo Zbrojovky Brno, Baník by hrál v Kolíně. Losování se však opakovalo. „A my narazíme na těžšího soupeře,“ usmál se Hapal s vědomím, že Kolín je v téže soutěži jako Zápy osmý.

Může ho ale těšit, že mužstvo se už přece jen sehrává a do kádru se vracejí marodi. Stopeři Michal Frydrych a Filip Blažek byli v duelu se Zlínem už mezi náhradníky a útočník Jiří Klíma odehrál necelých deset minut.

„Kádr máme téměř kompletní,“ těší Pavla Hapala. „A pokud jde o souhru, jsme už daleko, ale doma hrajeme odlišně než venku. Věřím, že i na cizích hřištích navážeme na domácí výkony, které snášejí velké měřítko.“

Útočník Filip Kubala podotkl, že změn v ostravském kádru bylo před sezonou hodně, takže potřebovali nějakou dobu, aby se poznali.

„Každý, kdo fotbalu rozumí, ví, že to chtělo čas. Každý z nás ale do toho dává vše, ať jde o hráče, nebo člena realizačního týmu,“ uvedl Kubala. „Přijde to a bude to lepší a lepší. Pomohly nám ale hlavně domácí zápasy.“

Samotný Kubala je rád, že konečně protrhl střeleckou smůlu, když v minulém kole vstřelil první dvě svoje branky za Baník.

„Zpočátku bylo moje chtění možná až moc velké, takže to nevyšlo s nějakou takovou lehkostí,“ přiznal. „Ale věřil jsem, že když budu na sobě pořád stejně pracovat a pořád se tlačit do zakončení, tak to vyjde. A to se potvrdilo.“

Opava hraje dvakrát za sebou se Zbrojovkou

Opavští fotbalisté mají před sebou dvojzápas s Brnem, které letos spadlo z první ligy. Po středečním poháru ho hned v sobotu od 16 hodin přivítají v 11. kole národní ligy.

„Čekali jsme nějakého prvoligového soupeře, ale popereme se se Zbrojovkou, která je hratelná,“ uvedl opavský asistent trenéra Filip Rydval. „A před naším sobotním druhým utkáním poznáme, jak hrají.“