Góly střílí pro nemocného otce. Tohle je jen začátek, říká Tanko z Baníku

Góly ze sobotního ukání věnoval otci.

„Je nemocný, necítí se moc dobře,“ řekl Tanko, jenž do Baníku přišel z druholigového Varnsdorfu.

„Vždycky hraju pro něj. Skóruju pro něj. Jakmile jsem začal hrát fotbal, říkal jsem mu: Nosím tvé jméno na dresu, věř mi, že tě jednou bude každý znát. Tohle je jen začátek!“

Jako v případě Sora a Tijaniho, kteří v Česku začínali rovněž v Baníku?

Chci být lepší než oni. Vím, že Baníku hodně pomohli, stříleli góly, nahrávali na ně... Ale já toho chci pro Baník dělat ještě víc.

Na oba góly vám nahrával David Buchta. Hodně vám pomohl?

Ano, střídání se povedlo. Byli jsme s Davidem ve správný čas na správném místě a pomohli týmu, což je nejdůležitější. Na každém tréninku dřeme.

Býval jste často v ofsajdu. Tentokrát ani jednou...

Pracuji na tom. Chci fanouškům a všem ukázat, že se zlepšuji a že trenér dělá dobře, když mě posílá na hřiště. Někdy je to těžké, ale dělám pokroky. Kouč mi hodně pomáhá, je to lepší a lepší.

Jak vnímáte pozici druhého útočníka?

Pokaždé chci hrát od začátku, ale absolutně respektuji rozhodnutí trenéra. Jediné, co můžu dělat, je přesvědčovat ho na tréninku a zlepšovat se. A pak to prodat v utkání. Nerozlišuji, zda jsem první nebo druhý útočník.

A proč tedy nehrajete od začátku?

Neumím odpovědět... Je to rozhodnutí trenéra. On ví, že chci hrát od začátku. Dělám pro to maximum.

V české lize je hodně nigerijských fotbalistů. Znáte se?

Se všemi ne, ale postupně se poznáváme. Když se potkáme na hřišti, pozdravíme se po zápase, povíme se, odkud kdo je, z jakého města, jak se mu líbí v klubu... Vyměníme si instagram a jsme přátelé.

Co říkáte atmosféře při zápasech v Ostravě?

Fanoušci nás v každém zápase motivují na sto procent. Je vidět, že klub milují. Občas přijdou i na trénink a dívají se na nás, za což jsem rád. Děkuji jim, že jsou s námi.

Je velký rozdíl mezi první a druhou ligou?

V první je to samozřejmě obtížnější. Všechno je agresivnější, intenzivnější. Musíte se rychleji rozhodovat, na všechno máte méně času a prostoru. Rozdíl to je velký, ale jsem tady od toho, abych se adaptoval. Snažím se.

Sledujete Varnsdorf i nadále?

Stále. Doufám, že se jeho situace ve druhé lize zlepší a začne sbírat body. Klubu přeji to nejlepší, ale nyní se soustředím na svou kariéru a svou budoucnost.