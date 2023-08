Sprinter jako Sor. Tanko se těžko chytá i na tréninku, říká obránce Baníku

To byl fofr. Střídající nigerijský útočník Abdullahi Tanko se prohnal kolem obránce a druhým gólem potvrdil výhru fotbalistů Baníku Ostrava nad Českými Budějovicemi 2:0 v šestém kole první ligy.

Po přihrávce Davida Buchty ukázal svou největší přednost – úžasnou rychlost, když sprintoval za hostující obranu. Dal i první gól po té, co se nejlépe zorientoval před hostující brankou.

„Určitě se blbě nechytá jen nám na tréninku, ale i soupeřům. Když ho nechytíme my, tak doufáme, že ani protivníci,“ ocenil Tankovu rychlost ostravský obránce Karel Pojezný.

Podle něj v lize moc takových rychlých hráčů není. „Ještě Sor byl takový,“ připomněl krajního záložníka, který z Baníku odešel do Slavie.

„Abdullahi je určitě jeden z nejrychlejších v lize,“ potvrdil ostravský trenér Pavel Hapal.

Pro Baník bylo důležité, že Tanko obě akce zakončil s přehledem, protože zpočátku sezony spoustu šancí zahodil, anebo ho zastavilo postavení mimo hru.

„Na začátku byl ještě takový hektický, teď už je jistější a my tu chladnokrevnost v něm ještě probudíme,“ podotkl Pojezný.

„Důležité bylo, že si dnes pohlídal ofsajdové situace. A hlavně dostal přihrávky, jaké potřebuje, i když při tom druhém gólu to bylo hraniční a musel zpomalovat,“ všiml si Hapal. „Liga je pro něj nová soutěž, zvyká si, ale věřím, že brzy bude svou rychlostí trápit všechny.“

Jak viděl Tanka českobudějovický trenér Tomáš Zápotočný?

„Tak, že jsme ho chtěli získat taky,“ odpověděl. „Ale máte tady pana Brabce (majitel Baníku), který ho udělal. My jsme ho sledovali ve Varnsdorfu. Je to výborný hráč. Fotbal je o rychlosti a takové hráče chcete. Dneska jsme to viděli. My ale také máme zajímavé fotbalisty.“

Třeba Alliho Musu, jehož Českobudějovičtí v týdnu přivedli z Brna?

„Měl to těžké. Potřebuje se s námi sžít,“ řekl Zápotočný. „Máme ho dva tři dny. Mně se líbil. Vypadá zajímavě a až s námi trošku potrénuje a bude vědět jakým stylem chceme hrát, bude zlobit soupeře.“

Vraťme se však k Tankovi.

Abdullahi Tanko šel do hry ve druhém poločase místo Ladislava Almásiho. Ostravský trenér Pavel Hapal ale odmítá, že by Nigerijec měl momentálně lepší formu než slovenský útočník.

„Asi běžeckou,“ usmál se kouč. „Typologicky je však každý jiný. Laco je od gólů, v presinku nám extrémně nepomůže. My jsme mu ale měli více pomáhat ze středu hřiště, což nám nefungovalo. Ve druhém poločase jsme si pomohli střídajícími hráči.“

Almási se neprosadil také pro to, že na něj téměř nechodily centry ze stran.

„Hosté dobře bránili, zlepšili defenzivu. Tolik už nechybovali a my jsme se na krajích těžko prosazovali. Moc toho tam nebylo,“ připustil Pavel Hapal.

„V tom nám taktika vyšla,“ uvedl Tomáš Zápotočný. „Věděli jsme, jak Ostrava hraje, ale musíme hrát celých devadesát minut, ne šedesát. Nebo šedesát pět, než padl ten první gól, který rozhodl. Do té doby bych náš výkon ohodnotil jedničkou, pak je to čtyři mínus.“