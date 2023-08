Almási střelecky ožil a Baník jde dál. Snad góly přijdou i v lize, řekl

„Asi každému útočníkovi pomůže, když dá gól. Dělám ale stále to samé. Snad góly přijdou i v lize,“ řekl Almási.

„Laco asi potěšil všechny, protože se docela trápí v koncovce. Teď věřím, že se nakopne a zase začne góly dávat,“ podotkl ostravský trenér Pavel Hapal.

Než ostravský útočník ve 35. minutě vstřelil první gól, několikrát mu míč utekl, anebo ho špatně trefil. „Je to o hlavě. Když dlouho nedáte gól, hlava si s vámi trochu hraje,“ přiznal Almási. „Asi každý útočník potvrdí, že takové období střelecké prázdnoty zažije a je těžké. Ale stojí za to s tím bojovat, protože když se pak prosadíte, je to krásné. Věřím, že tvrdá práce, kterou odvádím, se ukáže i v lize.“

Po utkání se objal s trenérem Ondřejem Smetanou. Ten byl na lavičce Hlučína, ale za jeho dřívějšího působení v Ostravě Almási do mužstva přišel.

„Říkal mi, proč se musím gólově chytit zrovna na nich, jestli jsem si to nemohl nechat na jindy. Ale už jsem čekal dost dlouho, takže jsem za ty branky rád,“ usmál se Ladislav Almási.

„Připravovali jsme se na něho, měli jsme ho ve vápně lépe obsazovat,“ prohlásil Ondřej Smetana. „Ale musíme uznat, že co se týče individuální kvality, narazili jsme na těžkého soupeře. Když chcete uspět proti takovému týmu, musíte dát gól. A my jsme nic nedotáhli, i když už v první půli jsme měli nadějnou hlavičku.“

Ostravské trápil svými zákroky hlučínský brankář Ondřej Kolenko.

„Trefovali jsme ho, ale chytal výborně,“ uznal Pavel Hapal. „V prvním poločase jsme měli tři stoprocentní šance. Proměnit je, mohl být pro nás zápas klidnější. Tím, že soupeř pořád cítí příležitost, že může s výsledkem něco udělat, je nebezpečný. Hráli jsme ale hodně zodpovědně dozadu, ale až druhý gól vše rozlousknul.“

Ondřej Smetana přiznal, že Hlučínští jsou rádi, že je utkání za nimi. „Férově musíme přiznat, že i kdybychom zápas zvládli, stejně bychom pohár asi nevyhráli a bral by nám na podzim síly. Kluci si utkání užili a jdeme se připravit na sobotu. Moravskoslezská liga je pro nás mnohem důležitější soutěž,“ konstatoval Smetana.