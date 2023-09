Z Baníku mě nikdo nevyhazoval. Karviná má na střed tabulky, říká Fleišman

Na jaře fotbalový obránce Jiří Fleišman o rok prodloužil smlouvu s Baníkem Ostrava. I ve 38 letech se rval o místo v základní sestavě. Leč od minulého týdne hostuje v MFK Karviná.

Odmítá, že by byl zklamaný.

„Na tréninku jsem dokazoval, že na ligu pořád mám. Šanci jsem si zasloužil. Bohužel Baník se vydal jinou cestou, ale rozešli jsme se v dobrém,“ řekl Fleišman. „V tak ambiciózním klubu, jakým Baník je, nemohu hrát další tři čtyři roky, takže vsadili na mladší.“

Přesto Fleišman mohl zůstat a krýt záda mladíkům. „Pořád na ligu mám fyzicky i po dalších stránkách,“ je přesvědčený. „Teď budu bojovat za Karvinou a věřím, že se do Baníku jednou vrátím. Ať dělat něco jiného, nebo jako hráč, pokud budou mít zájem.“

Ublížilo vám, že trenér Pavel Hapal chce hrát s tříčlennou obranou?

To si nemyslím. Nejvíce mi asi ublížilo, že jsem se zranil. I když ne mou vinou, spoluhráč podklouzl... Klub hned začal shánět posily. Kdyby se to nestalo, tak třeba Madle (Madleňák) podepsal tady (v Karviné) a nebyl by v Baníku.

Natažené vazy v koleni jste měl hned na začátku přípravy, že?

Druhý den. Zástupci klubu pak dovedli kluky, kteří prošli celou přípravou. Trenér je viděl a já odzkoušený nebyl. Asi to tak mělo být.

Šlo o souhru náhod?

Asi ano, protože kdybych se nezranil, tak jsem v týmu zůstal s Eldarem (Šehićem) a koupili by jednoho levého beka, který by o místo taky bojoval. Měl bych přípravné zápasy na to, abych trenérovi ukázal, že na to mám. Ale chápu. Byl jsem zraněný a zdravotní problémy měl i Eldar, takže přivedli další dva obránce. Nakonec jsme byli čtyři. Nikdo mě nevyhazoval, ale chtěl jsem hrát.

Odchod byl vaše rozhodnutí?

Čistě moje, ale po komunikaci s trenérem, s Luďou Mikloškem i Michalem Bělákem (šéf sportovního úseku a výkonný ředitel Baníku – pozn. red.). Na rovinu mi řekli, že moje minutáž by byla prakticky nulová.

Slávistický záložník Conrad Wallem (vpravo) a Amar Memič z Karviné

A tak jste v Karviné?

Ozvaly se i Pardubice, ale s rodinou jsme se nechtěli stěhovat. I s ohledem na to, že bych po kariéře mohl pracovat v Baníku. K tomu dcerka, škola, kroužky... Byl jsem rád za zájem Karviné a budu dělat všechno, abych jim to vrátil.

Za Karvinou jste poprvé nastoupil v neděli proti Slavii. Byla prohra 1:5 hodně tvrdé přivítání?

Dokázal bych si představit lepšího soupeře na rozjezd. Ale sešlo se to takhle. Začali jsme dobře, bohužel individuální chyby dostaly Slavii na koně. Po té první Domese (brankáře Holce) Slavie neskutečně ožila a už dominovala.

Ukázal ten zápas, že Karvinou čeká náročný boj o udržení?

Musíme se soustředit na jiné soupeře než je Slavie, Sparta a Plzeň. Teď máme repre pauzu, potřebujeme se nachystat na Teplice. To jsou utkání, od kterých se musíme odrážet.

Souboje o záchranu jste zažil minulou sezonu s Baníkem, který má velké ambice a hráči tam jsou pod větším tlakem. Bude to v Karviné klidnější?

Tlak v Baníku byl velký, ale už jsem dost zkušený na to, abych si to nepřipouštěl a abych se věnoval své práci, jak mám. Ten klid na práci v uvozovkách není nikde, protože všude musíte podávat výkony a přesvědčovat, že máte hrát právě vy. Ať jste kdekoliv, pořád musíte tvrdě makat. Jinak to nemá smysl.

Má Karviná navíc, než hrát jenom o záchranu?

Po posílení před ligou má na střed tabulky. Všechno se ale ukáže až na hřišti. Jména na papíře nic neznamenají.

Přesto, mají momentálně Karvinští zkušenější kádr než Baník?

Možná i já sám bych měl více zkušeností než kluci v Baníku (směje se), ale to je vše na papíře a ten snese všechno.

Ostravští si vás v zimě mohou stáhnout zátky. Co vy na to?

Domluvili se tak zástupci klubů, Madle (Madleňák) je v Baníku také na hostování, takže má prostor, aby se ukázal a šéfové se v zimě rozhodnou, co dál. Jsem rád, že mi vyšli vstříc, seriózně jsme se domluvili. Momentálně jsem spokojený.

Dá se říct, že váš boj o místo v Baníku pokračuje akorát v jiném mužstvu?

Pokračuje na dálku. Určitě mě budou sledovat stejně jako já je, a pak uvidíme. Když jsem teď odcházel, řekli jsme si s Michalem Bělákem, že si po podzimu na rovinu řekneme co dál. Pokud budou spokojeni s klukama, kteří jsou nyní v Baníku, začnu zimní přípravu tady a sezonu v Karviné dojedu.

Karvinský brankář Dominik Holec po inkasovaném gólu v utkání na Slavii

Karviná bude hostit Baník 4. listopadu. Nemrzí vás, že kvůli dohodě klubů nebudete hrát?

Samozřejmě. Ale mrzí mě, když nemohu hrát každý zápas. Bohužel to tak je nastavené, v Česku jde o běžnou věc. Z majitele Baníku (Václava Brabce) jsem si ale dělal srandu, že jsme s Michalem Bělákem dali do smlouvy, že hrát mohu... Byl trochu nespokojený. Ale pak jsme řekli, že hrát nebudu. Budu fandit.

Komu?

Momentálně jsem zaměstnaný v Karviné, tak jí.

Řekl jste, že se do Baníku můžete vrátit v jiné roli než jako hráč. V jaké?

Něco jsme nadhodili. Zřejmě by to směřovalo k tomu, že bych hrál v béčku a tam pomáhal trenérovi s nějakými tréninky, začal bych s nějakými přihrávkovými cvičeními, abych se pomalu zaškoloval, aby to bylo i pro mě prospěšné než bych si dodělal nějaké trenérské licence. Něco bychom našli. Ale je to na dlouho, licenci zatím žádnou nemám, takže bych s tím začínal až po kariéře. V Baníku bych mohl začít s tréninky, ať už u mládeže, u béčka. To bychom upřesnili, až bych věděl, že budu končit.

Takže stát se trenérem je vaše vize?

Hlavním ne. Na to nemám povahu. Mě by spíše bavilo dělat toho asistenta, zapojovat se do tréninků, abych furt byl i na hřišti, protože hlavní trenér je mimo a hlavně vše sleduje. Chtěl bych být přímo v tom dění.

Jste rodák z Mostu. Co vás drží v Ostravě?

Přístup klubu ke mně, za celou dobu, co jsem tam byl těch pět a půl roku. Fakt se tam ke mě chovali moc hezky. Nemohu říct křivé slovo na nikoho z Baníku. Hodně jsme se spřátelili s Michalem Bělákem, s nímž, když jsme si něco řekli, tak to tak i bylo. A je tady i dcerka, která je moc spokojená ve škole. K tomu dělá krasobruslení v Ostravě, hodně ji to baví. Celkově si to do sebe zapadlo. Momentálně nás nic netáhne pryč.

Který z trenérů vám v Baníku nejvíce seděl?

Úplně nejvíce, a beru to i s realizačním týmem, Ondra Smetana a kondiční trenéři Aleš Buzek a Dominik Špavelko. Měli to fakt propracované, cítil jsem se dobře silově i psychicky. Dá se říct, z toho všeho teď ještě těžím.

Ondřej Smetana je nyní v třetiligovém Hlučíně. Jeho čas přijde?

Zřejmě chtěl trénovat, a tak vzal tohle angažmá, aniž bych podceňoval Hlučín. Dokáže kluky nahecovat. Hlučín se stále pohybuje nahoře. Ondra Smetana se v lize určitě ukáže.

A co Pavel Vrba, který před minulou sezonou přicházel s velkým očekáváním?

Mám na něj jen dobré vzpomínky. Měl dobré tréninky, akorát se to blbě sešlo. Bohužel to nevyšlo, jak spousta lidí očekávala. Na hřišti jsme ale byli my, ne trenér. Nesešlo se to, jak mělo.

Lubomír Luhový, trenér fotbalistů Karviné, během utkání na Slavii.

Proto byla nutná nynější velká obměna kádru?

To ukáže čas. Máme za sebou sedmé kolo, ale vypadá to, že Baník v domácím prostředí bude silný. Ještě to musí zlomit venku. Kluci tam jsou šikovní. Kdyby obměna nepřišla tuhle sezonu, určitě by k ní došlo v té další. Rozhodli se teď, budou mančaft stabilizovat, mají mladé kluky. Ten tým může být tři čtyři roky pospolu a mohou z toho být i nějaké úspěchy.

Začínal jste v Baníku Souš, hrál jste v Baníku Most a Baníku Ostrava. Pořád platí, že v Baníku chcete končit i kariéru?

Plánoval jsem to. Ale třeba poslední zápas odehraju v Karviné. Je to složitější. Když jednou skončím úplně, asi to nepůjde v Mostě, když s rodinou plánujeme zůstat tady. Uvidíme, jak vše dopadne. Možná se s Baníkem zkusím domluvit, jestli neuděláme nějakou smlouvu na korunu, jak se říká, abych v něm opravdu ukončil kariéru. Bylo by hezké končit v jednom z Baníků...