Na základní sestavu jsem čekal poměrně dlouho, oddechl si ostravský Rigo

„Jsem rád za další vítězství a za svou premiéru v základu, čekal jsem na ni poměrně dlouho,“ prohlásil jednadvacetiletý Rigo.

Dočkal se jí v sedmém kole po tom, co v létě po dvouletém hostování ve Vlašimi přestoupil do Baníku z pražské Slavie.

„Rigo sice přišel k nám, ale rovnou i do první ligy, takže potřeboval trochu více času,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal.

„Odehrál výborné zápasy. Dnes jsme se rozhodovali mezi ním a Tetym (Tetourem), který v předchozích utkáních odehrál šedesát sedmdesát minut. Chtěli jsme hru změnit, být nahoře nepříjemní svým pohybem. Riga jsme ale nepostavili proto, že bychom nebyli spokojeni s Tetourovými výkony.“

Čím si Rigo vysvětluje, že se prosadil do základní sestavy?

„Snažil jsem se jako střídající hráč přinést něco svého, což se mi zřejmě dařilo,“ prohodil.

Jaký byl zápas s Mladou Boleslaví?

V prvním poločase jsme měli asi desetiminutovou pasáž, kdy jsme trochu vypadli z rytmu, ale jinak jsme celý zápas kontrolovali. Byla jen otázka času, kdy dáme gól a díky bohu to vyšlo ve druhé půli.

Doma jste zatím ani jednou neprohráli a navíc vám soupeři nevstřelili ani jeden gól. Čím to je?

Cítíme se tady lépe. Soustředíme se hlavně na defenzívu. Když nedostaneme gól, neprohrajeme. A v útoku spoléháme na naše útočníky, že jim tam něco spadne. Dneska to zase vyšlo.

Dovolíte si doma i více útočit než venku, kde jste zatím nebodovali?

To si nemyslím, snažíme se hrát všude stejně, ale domácí prostředí je domácí prostředí, což je vidět na výsledcích. K tomu nás ženou kupředu fandové, i když i venku nás slušně podporují.

Ostravští fotbalisté se radují z gólu proti Mladé Boleslavi, který vstřelil Abdullahi Tanko (vpravo).

Baník má náročné fanoušky...

Kluci mi říkali, že diváci jsou tady jiní, než v dalších klubech, ale je to pěkný pocit, když vyhrajeme.

Zdejší fandové ale umějí dát najevo i nespokojenost s výkony.

Jo jo, viděli jsme to minulý zápas v prvním poločase (tehdy diváci i pískali - pozn. aut.), ale musíme si soupeře připravit a i před týdnem jsme ukázali, že se zápasy dají vyhrávat ve druhém poločase.

S přibývajícími zápasy se zdá, že roste také sebevědomí mužstva. Je to znát?

Máme tady spoustu nových hráčů včetně mě. Už si to ale sedlo, bylo potřeba, abychom se sehráli, což nějaký čas trvalo. Teď jsme na správné vlně. Jen ji udržet.

V první lize zažíváte premiéru. Nejste nervózní?

Úplně ne. Vlašim mi minulé dva roky dala svoje. Byla to sice druhá liga, ale teď se snažím ukázat kvalitu i v té první.

Jak vnímáte přechod do Baníku?

Zatím se tu cítím výborně. Přestěhoval jsem se do Ostravy i s přítelkyní, bydlíme tady. Město se mi líbí.

Měl jste našlápnuto do Slavie, jejímž hráčem jste byl snad od šestnácti let. Nemrzí vás, že vám to v ní nevyšlo?

Ve Slavii bych nedostal tolik prostoru jako tady, tam je o hodně větší kvalita. Jsem rád v Baníku. Snažím se tady prodrat do základní sestavy.

Ostravský útočník Filip Kubala (uprostřed) se snaží dostat k míči přes bránícího Marka Suchého z Mladé Boleslavi. V pozoru je gólman Matouš Trmal.

Před sezonou s vámi ze Slavie přišli brankář Markovič a záložník Ewerton. Tvoříte slávistickou partičku?

Ne, nejsme žádná zvláštní skupinka. Všichni v mužstvu držíme pohromadě. Je tady dobrá parta.

Teď má liga pauzu kvůli reprezentaci. Vy budete se slovenskou jednadvacítkou. Nemáte obavy, že vypadnete ze základní sestavy?

Budu se snažit ukázat svou kvalitu i ve slovenské jednadvacítce a snad se mi podaří udržet v ostravské sestavě i za dva týdny.

Takže vás uvidíme příští týden v Uherském Hradišti se slovenskou reprezentací do 21 let v utkání s Českem?

Snad se mi podaří v tom zápase Česko zlomit (úsměv). Určitě dám do hry všechno.