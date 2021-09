Gerrard: Sparta? Silná a běhavá, potřebujeme top výkon. Kamara je v pohodě

Řeč přišla i na Slavii, se kterou se Rangers ve vyřazovací fázi stejné soutěže utkali v březnu a dvojzápas vyeskaloval v kauzu, která rezonuje ještě teď. Ale nejdřív Gerrard, někdejší legendární záložník Liverpoolu, mluvil o Spartě. A jen v dobrém.

„V prvním utkání v Kodani hrála velmi dobře, asi si zasloužila víc než remízu, byla lepší,“ chválil.

Jaký na vás udělala dojem? Čím vás zaujala?

Sparta je silná, běhavá, fyzicky výborně připravená. Přitom má hodně technických hráčů, hlavně na krajích hřiště, silných v situacích jeden na jednoho. Nerad zmiňuji konkrétní jména, protože nevím, koho přesně trenér nasadí. Ale vím, že jako celek je Sparta velmi dobrý tým.

Kvůli trestu za rasismus v předkole Ligy mistrů s Monakem ji nebude hnát obvyklé publikum, ale zhruba deset tisíc dětí, jimž UEFA povolila vstup. Co tomu říkáte?

Myslím, že pro děti je to super příležitost vidět tak významný zápas. Doufám, že to pro ně bude zážitek. A i z našeho pohledu je to určitě lepší řešení, než kdyby stadion byl prázdný. Aspoň bude v hledišti atmosféra.

Je pro vás Sparta hlavním rivalem v boji o postup?

Vidíme, že Lyon, se kterým jsme prohráli první zápas, je opravdu top tým, ale my se budeme prát o všechny body, které ve zbývajících utkáních můžeme získat. Fakt je, že když proti Spartě nebudeme bodovat, dostaneme se pod velký tlak. Když naopak uspějeme, zvedneme si sebevědomí. To se nám může hodit před víkendovým ligovým zápasem s Hibernian, který je v tabulce druhý hned za námi.

V jakém rozpoložení je váš tým?

Zbrzdilo nás pár zranění, pořád je tu hrozba covidu a spousta s tím souvisejících opatření, což je pro nás trenéry složité, jiné. Není snadné najít stabilní sestavu.

I proto se zdá, že Rangers nejsou v takové pohodě jako v minulé sezoně.

Minulá sezona je pryč. Vy můžete srovnávat, jestli jsme na tom líp, nebo hůř než v minulém ročníku, já ne. Vidím tu spoustu dobrých hráčů, kteří se perou o pozice, jsme na čele ligy, vidím hlavně pozitiva. I proto se na zápas se Spartou hodně těším. Ale je mi jasné, že budeme potřebovat top výkon, abychom v něm uspěli.

Sparta - Rangers ve čtvrtek od 18.45 hodin ONLINE

Ovlivní vás nějak vzpomínky na jarní boj se Slavií? Ten ještě teď budí pozornost kvůli údajné rasistické kauze kolem záložníka Kamary a slávistického stopera Kúdely nebo kvůli drsnému zákroku útočníka Roofea na brankáře Koláře.

Ne. S Kamarou i Roofem jsme o tom mluvili, jsou v pohodě a připravení podat dobrý výkon. Dostal jsem ujištění, že v Praze bude všechno v pořádku, takže věřím, že to bude hlavně pěkný zápas, když oba týmy potřebují body. Na téma rasismu se dlouhodobě snažíme upozorňovat, ale je jasné, že se v tomhle ohledu musí ještě odvést spousta práce. A to je hlavně otázka na lidi postavené ve fotbale výš, než jsem já.