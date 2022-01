Faktor Gerrard. Do Aston Villy chodí velká jména i díky trenérovi

„Přišel jsem kvůli Stevenu Gerrardovi,“ řekla nejnovější posila birminghamského týmu, krajní obránce Lucas Digne.

Lucas Digne v dresu Evertonu

„Měl jsem s ním několik schůzek. Je odhodlaný vítězit a líbí se mi styl, jakým se máme prezentovat - útočný fotbal a držení míče,“ osvětlil svůj přestup z Evertonu.

Právě taktika a vůbec neshody s trenérem Rafou Benítezem byly důvodem, proč Digne v zimě měnil dres. „Občas stačí jeden člověk, aby zničil tak krásný vztah,“ napsal v rozlučkovém příspěvku na svém Instagramu.

Everton opustil po třech a půl letech, během nichž si v Premier League vybudoval slušné jméno. Ale už samotné portfolio klubů, v nichž působil, budí obdiv: Lille, PSG, AS Řím... Do Anglie přišel po dvou sezonách v Barceloně. V národním týmu má 28letý Francouz 43 startů.

Teď posílil Aston Villu, která je zpátky mezi elitou teprve třetí sezonu. V první sezoně se sotva udržela, o rok později skončila jedenáctá.

Ovšem že má vyšší ambice, potvrdila už v létě. Do kasy přitekly velké prostředky rekordním prodejem Jacka Grealishe do Manchesteru City a vedení přivedlo křídla Emiliana Buendíu s Leonem Baileym. Konkurenci do útoku přišel zvýšit také zkušený forvard Danny Ings.

V listopadu tým převzal Gerrard, který údajně bez rozloučení „pláchl“ z rozjeté sezony v Rangers, těsně před odvetou proti Spartě v Evropské lize.

Tím se znelíbil fanouškům ve Skotsku, byť s glasgowským celkem získal rekordní 55. titul.

Čeští fotbaloví příznivci si k němu zase vybudovali averzi po jistém incidentu v Ibrox Parku, stadionu Rangers, po zápase se Slavií: přihlížel napadení Ondřeje Kúdely v tunelu Glenem Kamarou, na tiskové konferenci se neomluvil za brutální zákrok Kemara Roofa na brankáře Koláře.

Gerrard odpor u Čechů ještě přiživil po návratu z pražské Letné, kdy přikývl skotským novinářům na kauzu údajného rasistického bučení dětí, které duelu se Spartou přihlížely. A to ihned po zápase tvrdil, že si ničeho nevšiml...

Nicméně v Anglii pověst pošramocenou nemá, a i proto na spolupráci s ním fotbalisté slyší.

Do Premier League se na hostování s opcí vrací také záložník Coutinho, který v Liverpoolu po Gerrardově boku prožil nejlepší léta kariéry.

„Se Steviem se známe už dlouho. Hráli jsme spolu a hodně jsem se toho od něj naučil. Mám pro něj obrovský obdiv. Doufám, že v Aston Ville ze sebe dostanu to nejlepší,“ řekl po svém příchodu 29letý Brazilec.

To bude potřeba, aby společně vytáhli Aston Villu ze čtrnácté příčky.