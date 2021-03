Další krok Slavie? Zváží trestní oznámení. Bez důkazů ničíte naši pověst, tvrdí klub

Případ údajných Kúdelových rasistických nadávek ze závěru odvety osmifinále Evropské ligy mezi Rangers a Slavií dostává nový rozměr.

Slávisté zvažují, že na Kamaru, který měl po utkání soupeře fyzicky napadnout, podají trestní oznámení.

„Po zápase bylo pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA zorganizováno setkání trenérů obou klubů a právě hráčů Kúdely s Kamarou. Po příchodu slávistických představitelů byl náš hráč hráčem soupeřem fyzicky napaden a udeřen pěstí do obličeje. Hráč soupeře poté utekl do kabin a beze slova omluvy ho následoval i trenér soupeře Steven Gerrard. Celá událost je podrobně popsána v protokolu o zápase,“ stojí v pátečním prohlášení.

To navazuje na noční vyjádření, ve kterém se k incidentu postavil i samotný Kúdela: „V emocích jsem mu řekl: ‚You are a fu...ng guy.‘ Obvinění z rasismu odmítám.“



Hráči Rangers, kteří údajná slova českého obránce slyšeli přímo na trávníku, však říkají něco jiného. Z televizních záběrů je zřetelně slyšet především náhradník Bongani Zungu, jenž bezprostředně po incidentu volá k lavičce: „Řekl mu fu....g monkey, zk....ná opice.“



Stejný výraz zmiňuje na uniklé nahrávce z komunikace se přáteli, která koluje mezi fanoušky po internetu, i jeden z náhradních brankářů Slavie Přemysl Kovář: „Hoši, co tady se děje. Hodinu nás nechtěli pustit dovnitř kvůli Kudymu, že řekl, že je fu....g monkey...“



Z toho ale není jasné, jestli to Kúdela podle Kováře opravdu řekl, nebo jestli jde o tvrzení Skotů, že to řekl. Navíc sám Kúdela v rozhovoru výslovně vyloučil, že by taková slova z jeho úst zazněla. „Řekl jsem mu fu...ng guy,“ stojí si za svým.

Skotská policie trestný čin nevyšetřuje Skotská policie podle médií nemusela po čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy mezi fotbalisty Glasgow Rangers a pražské Slavie vyšetřovat žádný trestný čin. Je však připravená tak učinit, pokud dostane podnět. Policejní mluvčí v listu The Scottish Sun reagoval na informace Slavie, podle níž po výhře hostů 2:0 napadl domácí hráč v tunelu obránce Ondřeje Kúdelu a pražský tým doprovodila do hotelu policie. „Ani od jednoho z klubů nebyly v souvislosti s večerním zápasem zaznamenány jakékoli zprávy o trestné činnosti,“ uvedl mluvčí skotské policie. „Policie kontaktovala klubové představitele a ujistila je, že pokud od nich dostane jakékoli podněty, bude vše důkladně vyšetřovat,“ doplnil. (ČTK)

Je až nevídané, co se kolem incidentu v Glasgow strhlo. Skotská média, česká média, fanoušci i nefanoušci.

„Odsuzujeme rasistické urážky Glena Kamary. Stojíme za ním i za jeho spoluhráči,“ píší na svých webových stránkách skotští Rangers.



Slavia naopak zdůrazňuje, že všechna obvinění jsou smyšlená a poškozují její dobré jméno.

„Ondřej Kúdela je jedním z kapitánů týmu, které si volí v tajné volbě sami hráči z řad těch, ke kterým cítí největší důvěru. Je to slušný a skromný člověk se silnou morální integritou, oblíbený mezi hráči i fanoušky, fotbalový gentleman. Obvinění z rasismu kategoricky a rozhořčeně popírá.“

„Jediným ‚údajným‘ důkazem hráčova provinění má být zakrytí úst, které však u Ondry často vidíme jako běžný zvyk v našich zápasech při rozhovorech s vlastními spoluhráči,“ stojí ve slávistickém prohlášení.

Vršovický klub v něm opět odsoudil i velmi tvrdé zákroky ze strany fotbalistů Rangers: „Brankáře Ondřeje Koláře zranili takřka kriminálním zákrokem a další naši hráči zranění unikli jen s velkým štěstím. Každý, kdo sledoval zápas, si může udělat svoji představu o chování hráčů soupeře.“

Reakce domácích? Po zápase nulová. Trenér Gerrard i fotbalisté řešili pouze to, co se přihodilo mezi Kamarou a Kúdelou. Až o den později Rangers na webu uvedli: „Byla to nezaviněná srážka. Náš klubový lékař pomohl s Kolářovým ošetřením, přejeme mu brzké uzdravení.“