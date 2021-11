Proti Spartě už bez Gerrarda. Trenér Rangers odešel do Aston Villy

Gerrard měl sice ještě ve Skotsku rozdělanou práci, ale Premier League se odmítá těžko.

„Aston Villa je klub s bohatou historií a tradicí a jsem nesmírně pyšný na to, že jsem se stal jejím hlavním trenérem,“ řekl Gerrard.



To mimochodem znamená, že už nepovede Rangers do odvety s pražskou Spartou, která v prvním vzájemném klání před dětským publikem zvítězila 1:0.

Právník vyloučeného Glena Kamary poté obvinil děti z rasismu, čehož se chytla i britská média a později i Gerrard, který bezprostředně po zápase řekl, že si ničeho nevšiml. UEFA pro nedostatek důkazů disciplinární řízení se Spartou nezahájila.

„Chtěl bych poděkovat všem v Rangers za to, že jsem dostal příležitost vést takto ikonický klub. Získání rekordního pětapadesátého titulu bude mít v mém srdci navždy místo. Rád bych popřál hráčům, realizačnímu týmu a fanouškům do budoucna jen to nejlepší,“ rozloučil se.

Teď ho čeká nová výzva. Anglická Premier League, v níž působí Liverpool, kam se jednou jako trenér Gerrard touží vrátit.

Na převzetí tak velkého klubu je však potřeba nabrat zkušenosti. Navíc se nepředpokládá, že by současný trenér Jürgen Klopp tým opustil před koncem roku 2024, kdy mu vyprší kontrakt.

Gerrardova cesta zpět k řece Mersey vede postupnými krůčky.

„Myslím, že Aston Villa by pro Stevena představovala správný krok. S Rangers sebral po deseti letech titul Celtiku a má dobře nakročeno k tomu, aby to zopakoval. Perfektní by bylo, kdyby se mu to povedlo, a až poté odešel se dvěma tituly,“ nechal se dříve slyšet Jamie Carragher, bývalý Gerrardův spoluhráč a expert televize Sky Sports.



Možná i proto se Gerrard nedohodl s Newcastlem, který si nakonec vybral jako hlavního kouče Eddieho Howa.

Generální ředitel Aston Villy Cristian Purslow má ovšem s Gerrardem skvělý vztah už od doby, kdy oba působili v Liverpoolu. Odhadovaná částka za vykoupení 41letého kouče i s jeho asistentnem Garym McAllisterem je v rozmezí 3,25 až 4 milionů liber (přibližně až 118 milionů korun).



Druhým nejžhavějším kandidátem na pozici kouče momentálně 16. celku Premier League byl Roberto Martínez, který od roku 2016 vede belgickou reprezentaci, jež se pod jeho taktovkou vytáhla na první místo žebříčku FIFA. S anglickým fotbalem získal bohaté zkušenosti jako hráč a později i jako trenér - vedl Swansea, Wigan a Everton.

Některá britská média uváděla, že o práci u Aston Villy stál i Frank Lampard, jenž je volný od ledna, kdy ho v Chelsea nahradil Thomas Tuchel.

Nejžhavějšími kandidáty na Gerrardův post na Ibrox Stadium jsou bývalý kouč Norwiche Alex Neil a někdejší nizozemský reprezentant Giovanni van Bronckhorst, který za Rangers hrál mezi lety 1998 až 2001.