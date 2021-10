Kouč Rangers otočil. Nejdřív neslyšel nic, pak najednou ano. A tlačí na potrestání

Šéf českého fotbalu Fousek o reakcích skotské strany

Na utkání Sparty s Rangers byl osobně přítomný i předseda fotbalové asociace (FAČR) Petr Fousek.

„Upřímně říkám, že jsem překvapen některými vyjádřeními zahraničních médií. Chtěl bych touto cestou naopak ocenit atmosféru, kterou děti v hledišti na Letné vytvořily a která byla opravdu úžasná. Gratuluji Spartě k nápadu zaplnit tribuny dětmi a jsem rád, že UEFA tento návrh akceptovala,“ řekl Fousek.

„Jako předseda FAČR, která dbá dlouhodobě na boj proti jakýmkoliv projevům nesnášenlivosti, naprosto odmítám podobná generalizování problému rasismu. A to ať směrem k českým klubům, českému fotbalu, hlavnímu městu Praze nebo celé České republice a jejím občanům. Převracet realitu, kterou jsem na Letné viděl, v to, co jsem si následně o dění na stadionu přečetl, je nepřijatelné.“