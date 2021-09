ONLINE: Sparta - Rangers, duel Evropské ligy s dětskou kulisou

Před dvěma týdny měli vyhrát, z Kodaně si ale odvezli pouze bod za bezbrankovou remízu s Bröndby. Proti Rangers chtějí sparťanští fotbalisté bodovat naplno.

ONLINE: AC Sparta Praha - Glasgow Rangers utkání sledujeme minutu po minutě

Místo tradičního osazenstva je ale za vítězstvím budou hnát děti ve věku od 6 do 14 let s doprovodem. Sparta totiž pyká za rasismus fanoušků v posledním domácím evropském zápase proti Monaku.

„Myslím, že pro děti je to super příležitost vidět tak významný zápas. Doufám, že to pro ně bude zážitek. A i z našeho pohledu je to určitě lepší řešení, než kdyby stadion byl prázdný. Aspoň bude v hledišti atmosféra,“ řekl trenér Rangers Steven Gerrard.



Jeho svěřenci mají také co napravovat. V prvním zápase prohráli doma 0:2 s Lyonem.