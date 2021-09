POHLED: Kamara a Roofe v Praze. No a? Touha po pomstě nedává smysl

Nabobtnala do tak extrémních rozměrů, že jméno finského záložníka doteď působí v Česku na řadu fanoušků dráždivě a na některé přímo jako rozbuška.

Tak co ho asi čeká ve čtvrtek, když se s Rangers vrací do Prahy a večer nastoupí proti Spartě?

„Nemáme žádné obavy,“ prohodil den před zápasem na tiskové konferenci Steven Gerrard, kouč Rangers. „S Glenem jsem mluvil, je v pohodě. A dostalo se mi ujištění, že v Praze všechno bude v pořádku.“

A proč by také nemělo být?

Za prvé: Sparta pyká za rasistické projevy části fanoušků v předkole Ligy mistrů s Monakem, což v tomhle případě paradoxně může být výhra: z hlediště ji bude podporovat deset tisíc dětí. Nehrozí, že by se na tribunách cokoli semlelo nebo že by snad směrem ke Kamarovi létaly urážky.

A za druhé: Neuzrál už náhodou čas se pohnout z místa a odsunout stále doutnající kauzu do pozadí?

Jistě, případ Kamara ještě bude pokračovat, protože došel až k Mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne. Ale i tak by měli všichni zainteresovaní pochopit, jak zásadní je, aby se zápasy proti Rangers, Kamarovi či komukoli, koho se případ blízce týkal, už napříště nezvrhly.

Nemělo by v nich jít o pomstu, protože pak by dostali náboje ti, kteří v Češích automaticky vidí rasisty a hledají k tomu jakoukoli záminku.

A už vůbec by v nich nemělo jít o zdraví, jako před půl rokem v Glasgow.

Přitom oběma variantám dlouhodobě rozjitřená atmosféra nahrává.

I proto ve středu sparťanský stoper Ondřej Čelůstka na tiskové konferenci varoval: „Kdybychom se nechali vyprovokovat věcmi, které se staly na jaře, bylo by to hodně špatně. Soustředíme se jen na sebe.“

Přesně to je jediný správný přístup.

I kdyby se skotský soupeř měl kdykoli v budoucnu zase chovat tak povýšeně jako na jaře proti Slavii, i kdyby zkoušel provokovat, nejrozumnější bude se nenechat vtáhnout do pokračování telenovely, kterou odstartovalo pár slov do ucha, bezohledný kopanec do hlavy a rány pěstí v útrobách stadionu.

Už jen proto zkusme přestat spekulovat, co Kamara slyšel či neslyšel od šeptajícího slávistického stopera Kúdely.

Naštvaný Glen Kamara z Rangers se hádá se slávistou Ondřejem Kúdelou.

Nevracejme se už k tomu, že nepochopitelně dostal za jeho napadení trest jen na tři zápasy, zatímco Kúdela vyfasoval flastr na deset utkání a kvůli neprokázané rasistické urážce přišel o mistrovství Evropy.

Pokusme se vytěsnit z paměti ohavný faul jeho spoluhráče Roofa, který kopačkou prokopl lebku gólmanu Kolářovi - byť zrovna tenhle děsivý obrázek je pořád živý.

A raději úplně ignorujme chování Kamarova právníka, který atmosféru ještě vyostřil, když mezi fanoušky Rangers zbytečně vypustil poplašnou zprávu o tom, že jim v Praze hrozí nebezpečí.

„Jeho boj výrazně přesahuje hranice práva. Je to aktivismus. Mediální kampaň,“ vystihuje podstatu jeho český kolega Jan Šťovíček, expert na sportovní právo. „Je možné, že se snaží ovlivnit rozhodce, kteří budou rozhodovat o odvolání. Vytváří atmosféru, že je Česko země rasistů a Kúdela si plně zaslouží svůj trest.“

Sparta je do téhle fotbalově-politicko-právní vřavy vtažená jen nepřímo a dílem osudu, tím spíš večerní druhý zápas skupiny Evropské ligy dává ideální příležitost česko-skotskou fotbalovou nevraživost utlumit.

Zaklapnout desky, řešit jen fotbal jako takový a povznést se nad křivdy, záludnosti a nefér chování. Kdy také jindy než v den, kdy bude z tribun místo pískotu či nadávek slyšet dětské pištění, povzbuzování a nadšený křik?

Dorazit mohou děti od šesti co čtrnácti let, v organizovaných skupinách za dohledu jednoho dospělého, z hygienických důvodů mohou zaplnit v osmnáctitisícovém hledišti deset tisíc míst.

„Přitom zájem byl obrovský. Pokud by to šlo, naplnili bychom celou kapacitu stadionu,“ líčil v týdnu sparťanský mluvčí Ondřej Kasík. „Pro hráče to bude nový zážitek.“

Je dobře, že na Letné nebude ve vzduchu cítit nenávist.

Na nespravedlnost, která před půl rokem propojila fotbalový národ, se sice těžko zapomíná, ale kdo se nad ni dokáže po čase povznést, může získat náskok ještě před výkopem.