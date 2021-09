Deset tisíc dětských hrdel. Sparta bude proti Rangers hrát v netradiční kulise

Na deset tisíc dětí do čtrnácti let bude fandit sparťanským fotbalistům při jejich druhém vystoupení v základní skupině Evropské ligy proti skotským Rangers. Je to maximální možný počet, který stávající hygienická opatření v Česku souběžně s výjimkou od Evropské fotbalové unie (UEFA) dovolují.