KOMENTÁŘ: Fotbal proti primitivům. Znovu a znovu. Spartu tíží rasismus

Na Letné by se bučelo i na bělocha, kdyby udělal totéž. Bučelo by se i na zpěváka, který by zmršil koncert. Jenže Francouz Tchouaméni není zpěvák. Ani běloch. Kořeny má na pobřeží Guinejského zálivu, v Pobřeží slonoviny.

Od svých osmnácti let sleduje, jak si sportovní svět před zápasy poklekává, aby tím poukázal na přehlížení práv černochů. Když do toho slyšíte opičí skřeky, musíte být rudý vzteky a taky máte neprůstřelnou munici.