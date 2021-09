Slavia inspirací pro Spartu? Ne. Zajímají mě jen současní Rangers, říká Vrba

Pohárový souboj Sparty s Rangers provází stín předchozího pohárového souboje sparťanů s Monakem.

Sparta versus Rangers FC čtvrtek od 18.45

Kvůli rasistickému chování některých sparťanských fanoušků má klub za trest zavřené hlediště, ale bez diváků se hrát nebude. Díky výjimce od Evropské fotbalové unie (UEFA) mohou na tribuny děti. Přijde jich na deset tisíc.

Zároveň nelze ani před duelem na Letné opomenout skandální průběh utkání skotskému týmu v březnové osmifinálové odvetě Evropské ligy proti Slavii.

Ta po remíze v pražském utkání odvetu v Glasgow vyhrála 2:0, ale přišla o zraněného brankáře Koláře po brutálním faulu Roofa. A také o stopera Kúdelu kvůli konfliktu s protihráčem Kamarou, jenž slávistu nařkl z rasismu. UEFA následně dala slávistovi trest na deset zápasů. Roofe i Kamara nyní mohou nastoupit proti Spartě.

Budete na hráče apelovat, aby se nenechali vyprovokovat a byli disciplinovaní?

Já jsem se na ten zápas při přípravě na naše utkání nedíval. To je dávno pryč. Obě mužstva budou chtít hrát. Přeju si, aby se hrál kvalitní fotbal. Myslím si, že se soupeř bude chtít předvést v co nejlepším světle a že to bude zajímavé utkání.

Kouč Vrba o zdravotní stavu hráčů „Mění se. Neříkám, že ti, kteří nebyli před pár dny k dispozici, by nemohli hrát. Mimo jsou oba Krejčí, Höjer a Souček, který má ze Zlína natržený postranní vaz v koleni. U ostatních třeba překvapíme a budou v nominaci.“



Může být pro Spartu ten jarní zápas Slavie inspirací?

Jak jsem říkal, já jsem se na něj nedíval. Viděl jsem poslední zápasy Rangers. Mě zajímá momentální stav soupeře, ne to, co bylo před půlrokem.

Ve čtvrtek Rangers, v neděli derby se Slavií. Cítíte před oběma velkými zápasy větší zodpovědnost, abyste dostál své pověsti, že je umíte vyhrávat?

Chci postoupit ze skupiny a pokud se mi to nepodaří, tak budu zklamaný.

Postoupí první dva, třetí půjde ještě do Konferenční ligy. Je Rangers váš největší soupeř v boji o druhou příčku?

Lyon je favorit, ostatní tři týmy, my, Bröndby Kodaň a Rangers, zabojujeme o zbylá místa.

Co musíte udělat, abyste Rangers porazili?

Ve Skotsku vládnou, ukazuje se to v tabulce i ve složení mužstva. Pro nás to bude hodně těžká zkouška. Soupeř je hodně silný v osobních soubojích, dobře organizovaný. Ukazuje to doma i v Evropě, budí to obrovský respekt.

Může být cestou k vítězství vaše kreativita?

My svůj způsob hry měnit nebudeme, já určitě ne. Jdeme svou cestou, někdy zakopneme, někdy nemáme v pořádku všechny hráče, ale měnit se nebudeme. Chceme bavit fanoušky, být aktivní. Snažíme se dávat co nejvíc gólů. A o to se taky přesně budeme snažit i proti Rangers.

Před dvěma týdny v Kodani jste se však trochu změnili a nebyli tak aktivní. Proč?

To máte pravdu, že jsme nebyli aktivní jako v naší lize, ale Evropa je jiná úroveň. Byl to první zápas ve skupině, navíc venku a nikdy nechcete začít porážkou. Přesto jsme měli víc gólových příležitostí než Kodaň.