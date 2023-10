Hoši, koukejte, přijel Čáp! Novotný nejen o slavném postupu Slavie přes AS Řím

Pavel Novotný postoupil se Slavií v roce 1996 do semifinále Poháru UEFA přes AS Řím. Nyní se oba kluby po 27 letech opět utkají ve skupině Evropské ligy. | foto: Jan Palička, MAFRA

Byl to rok, který mu změnil život. 1996. „Titul po padesáti letech pro Slavii. Slavný postup do semifinále Poháru UEFA. Kromě toho do poslední chvíle boj o olympiádu v Atlantě. Pak pozvánka na Euro do Anglie. Nakonec finále ve Wembley,“ naskočí Pavlu Novotnému husí kůže při procházce v muzeu fotbalové Slavie.