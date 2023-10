Mourinho: Viděl jsem dvě různé Slavie. A pomůžete mi sehnat číslo na Štěpánka?

Překvapení? Ani ne, vždyť tenistu, který s Českem dvakrát ovládl Davis Cup, José Mourinho několikrát dával svým hráčům za vzor. Možná i v AS Řím, které se chystá na čtvrteční souboj se Slavií v Evropské lize.

Pro Mourinha to je po dlouhé době ideální příležitost sehnat Štěpánkovo číslo, které mu hned po tiskovce přes klubový media tým předali čeští novináři.

Ale zato vás možná překvapí, že na český tým naposledy narazil v pohárech před jednadvaceti lety. V březnu 2002 jeho Porto na Letné vyškolila Sparta, a nepochybujte, že portugalský kouč si porážku 0:2 pamatuje.

AS Řím - Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Ale když mu ji novináři připomněli, jen zaklonil hlavu a vydechl: „Fúú, to už je let. Opravdu dávno, pár týdnů po mém příchodu do Porta,“ vybavil si, než samovolně stočil řeč na český fotbal obecně: „Sleduju ho jen zvenčí, teď jsem viděl čtyři pět zápasů Slavie. A musím říct, že jsem během nich viděl dvě Slavie.“

Počkat. Jak to myslíte, pane Mourinho?

„Jednu, která hrála v derby proti Spartě, druhou proti ostatním. Viděl jsem úplně rozdílné styly, rozdílnou filozofii. Se Spartou hrála hodně přímočaře, držela míč mnohem méně než obvykle. Tak si říkám: Na jakou Slavii asi narazíme ve čtvrtek? Vlastně je to jedno, jsme připravení na obě.“

Jistě, sebevědomí, to k Mourinhovi pochopitelně patří. Ale také úcta k některým soupeřům: Slavii už před několika týdny vychválil, když hodnotil sílu soupeřů ve skupině: „Všechny týmy ze Serie A jsou lepší než Servette Ženeva nebo Tiraspol. Proti nim musíme mít dvanáct bodů. Ale další zápas bude úplně jiný. Slavia je výborný tým, klidně by mohla hrát Ligu mistrů. Bude to proti nim strašně náročné.“

Ještě než sezení s novináři v tréninkovém centru na jihovýchodním okraji Říma začalo, vtipkoval při tréninku s hráči a dlouze si povídal s brankářem Patríciem.

Očima často hledal kamery, protože se jak známo v pozornosti vyžívá. A když se tisková konference přiblížila, postával za prosklenou stěnou sálu, mhouřil oči proti pálícímu slunci a dostal originální dárek od jednoho ze svých obdivovatelů: vlastní malovanou podobiznu v tmavém saku se znakem AS Řím.

Když se rozpovídal, krátce se zastavil u slávistického kouče Trpišovského: „Neznám ho osobně, ale když se podívám na jeho výsledky, je jasné, že odvádí skvělou práci. Analyzovali jsme jednotlivé hráče, takže víme, že má pět až šest skvělých ofenzivních fotbalistů. A dvě až tři možnosti, jak je poskládat. Věřím, že jsme se připravili poctivě, i když času moc nebylo.“

Otázky italských novinářů mířily hlavně na útočníka Lukaka, ale i na trenérovo vyloučení v posledním zápase s Monzou. Zajímalo je, jestli očekává trest, když jiní trenéři v Itálii po červené kartě vyvázli s domluvou. Neplatí náhodou dvojí metr?

„Ano, to platí. Ale proč? Nevím,“ pokrčil Mourinho suše rameny. „Vy si to zjevně myslíte taky, když se ptáte.“

Ve čtvrtek večer bude pykat za jiné vyloučení: po prohraném finále Evropské ligy se Sevillou běžel vynadat anglickému rozhodčímu Taylorovi a vyfasoval čtyřzápasový flastr. Kameramani ho tedy budou muset hledat na tribuně a pokyny k hráčům poputují oklikou. Bude to pro Slavii výhoda?