Pan José a jeho svět. V čem je kouzlo trenéra, pro kterého by hráči umírali?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Řím (Od našich zpravodajů) - Nejdřív se ušklíbl a prsty naznačil: Moc mluvíte! Pak předstíral, že si otírá slzy z očí, aby dal najevo: A teď ještě brečíte! Jistě si ta dětinská gesta směrem k lavičce Monzy mohl odpustit, zvlášť když jeho AS Řím přetlačil průměrného soupeře jediným gólem až v nastaveném čase. Doma. Po nic moc výkonu. Jenže to by prostě nebyl on.