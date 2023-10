Římský tank Lukaku? Jasně, toho chci bránit! Není malých cílů, říká Vlček

AS Řím je favorit skupiny, má plno hvězd. Upřímně, kterého z útočníků byste chtěl bránit?

Není malých cílů. Chtěl bych bránit ty nejlepší, protože jen tak se člověk zdokonaluje. Tak by to měl cítit asi každý. Člověk pak pozná, na čem zapracovat, co mu chybí.

Takže?

Chtěl bych bránit Lukaka. Chtěl bych splnit, co mi bylo řečeno, a dokázat všem, že to zvládnu. Nebo si aspoň ověřit, na čem musím zapracovat.

Jak tedy zastavit belgický tank?

Připravovali jsme se, ale necháme si to až do zápasu. Pevně věřím, že taktika bude správně zvolená a že to zvládnu. Nechtěl bych víc prozrazovat, ale věřím, že to, co mi trenéři ukázali, by mohlo platit. Porvu se s ním.

Kdyby náhodou Romelu Lukaku nehrál, bude vám to líto?

Cílem je, abych si zahrál proti takovým jako on. Ale ať tam AS Řím dá kohokoli, bude to obrovská výzva. I kdyby hrál někdo jiný, horší nebude. Těším se na každého.

Před čtyřmi lety Lukaka skvěle ubránil David Hovorka, váš předchůdce ve Slavii. Viděl jste sestřihy?

Neukazovali jsme si to, ale jsem slávista a samozřejmě jsem tehdy na zápasy s Interem Milán koukal. Některé situace, jak to Gadži zvládl, si pamatuju. Je motivace se k tomu přiblížit. Snažím se sledovat, jak ho brání ostatní a poučit se.

AS Řím - Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

O víkendu byly souboje se slováckým stožářem Ciciliou dobrým tréninkem?

Určitě. Je to samozřejmě úplně jiná úroveň, ale něco mají společné: nezabíhají za obranu, čekají na přihrávku do nohy, drží míč. Trochu jsem si mohl ověřit, co na takové hráče platí.

Poslední dobou přitom nemáte výrazné vytížení. Od konce srpna jen 91 ligových minut. Jak se vlastně cítíte?

Když jsem po minulé sezoně přicházel z Pardubic, nepočítal jsem s tím, že budu hrát každý zápas. Chtěl jsem se porvat o místo, kvalita je ve Slavii vysoká. Jsem rád, že můžu trénovat, učit se, zlepšovat se. Neberu to vůbec tak, že bych měl být uražený. Každý si to musí prožít, nasát atmosféru velkých zápasů a když si to odžije, tak si je i zahrát. Čekal jsem trpělivě na šanci, která přišla.