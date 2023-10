Cenná výhra v těžké situaci, liboval si Trpišovský. V Římě bude snad kádr širší

Slavia začala dobře, Masopust trefil hned v úvodu tyč, ale od té doby se jí postupně přestávalo v útočné fázi dařit.

„Slovácko má skvělou hru bez míče, je kompaktní v obraně a nedělá moc chyb. Nám proti němu většinou pomáhá dobrá kombinace nebo standardní situace, ale ani jedno se nám tentokrát vůbec nevedlo. Takže jsme museli soupeře tlačit a zkusit ho unavit, což se nakonec vyplatilo,“ vysvětlil Trpišovský.

V 78. minutě se nejprve prosadil Matěj Jurásek, výhru pečetil těsně před koncem základní hrací doby Václav Jurečka. „Loni bychom takové utkání nevyhráli. Myslím, že v tomhle jsme se trochu posunuli a dokázali jsme na tu těžkou situaci mnohem lépe zareagovat,“ pochvaloval si Trpišovský.

Je to pro vás nejcennější výhra v této ligové sezoně?

Asi se to tak dá říct. Já si samozřejmě té výhry hodně vážím, ale nechci znehodnocovat další výsledky, třeba poslední obrat v Liberci. Ale po reprezentační přestávce je zrovna Slovácko nepříjemným soupeřem a vždy se na nás dobře připraví, takže ta výhra je cenná.

Mojmír Chytil a právě Jurásek dostali během reprezentačního srazu červenou kartu. Řešil jste to s nimi?

Probírali jsme to s nimi, s Chytilem jsem mluvil hned o víkendu, protože jsem ho chtěl uklidnit. Neuznali mu podle mě regulérní gól, a navíc za to dostal druhou žlutou kartu. Má těžké období, pro něj to byla v krátké době už třetí odvolaná branka. Jednoznačně jsme je oba chtěli podržet. Na jednu stranu se z toho musí poučit, ale zároveň už je to pryč a my je potřebujeme mít připravené a v psychické pohodě. Jediný lék na to je dostat se na hřiště a něco předvést, což se oběma povedlo, hlavně Matějovi, který nám pomohl a tu gólovou situaci skvěle vyřešil.

Jak dlouho jste tvořil tu netradiční sestavu?

Definitivně jsem se rozhodl v pátek, protože nám ještě na posledních chvíli vypadl Lukáš Provod, který onemocněl. Místo něj jsme do zálohy nasadili Masopusta, který měl být původně v obraně. V útoku jsme si mohli vybírat a váhali jsme, kdo bude hrát vedle Chytila, ale na jiných pozicích to bylo složitější, jelikož ten výběr byl užší. Nastoupili jsme ve složení, ve kterém jsme ještě nehráli a někteří hráči museli hrát na odlišných pozicích, takže to nebylo nic jednoduchého. Jelikož nám to nefungovalo, tak jsme nakonec už v prvním poločase měnili formaci a poté ještě pár minut před prvním gólem.

Vrátí se vám někteří hráči už ve čtvrtek na utkání Evropské ligy v Římě?

Doufáme v to. Určitě budou k dispozici Bořil a Zafeiris, kteří měli karetní trest. Měli by nastoupit také Igoh Ogbu, Oscar Dorley a možná i Conrad Wallem a další hráči, třeba Ivan Schranz. Širší kádr bude potřeba, protože hned v neděli nás pak čeká zápas na Bohemians.

Co jste říkal na odpolední přestřelku Zlína s Mladou Boleslaví (5:9)? Chtěl byste takový zápas trénovat?

Určitě bych případně chtěl být na té straně, která těch devět gólů dala a ne dostala. Průběžně jsem ten výsledek sledoval a vůbec si nedovedu představit, jak se to mohlo takhle sejít. Každopádně pro diváky to muselo být skvělé. Střelcům se zřejmě hodně dařilo, takže si to možná pustíme, abychom načerpali inspiraci.