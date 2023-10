Jak jsem prchal z Izraele. Sirény, útěk do krytu a zrušené lety, líčí fotbalista

Než začne vyprávět, co prožíval během útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael, zhluboka vydechne: „Sice už jsem v bezpečí, doma na Slovensku, ale v myšlenkách jsem stále s našimi známými. Země mi přirostla k srdci,“ poví 34letý fotbalista, který kopal hned v osmi státech.

Víte, kde mu bylo nejlíp? Právě v Izraeli. Ještě v pátek – v předvečer brutálního útoku – byl s rodinou na pláži. Dvouletého synka Danila učil čutat do míče. Nenapadlo by ho, že o pár hodin později se bude bát o život.

Můžeme zavzpomínat na sobotní ráno? Co se odehrálo?

V 6.30 nás probudila siréna, což signalizuje, že na naši oblast byla vypálená raketa. Utíkali jsme se tedy schovat do krytu. Jednu sirénu už jsem v Izraeli zažil – v dubnu 2019. Tehdy jsem byl hodně v šoku, nevěděl jsem, co bude následovat, ale za chvíli byl klid. Tentokrát bylo vše jiné. Následovala další siréna a další. Snad deset během hodiny, takže jsme byli často v krytu.